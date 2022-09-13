《午市前瞻》專家指藥明常受制裁已有準備 50元以下可博反彈

恒生指數半日收報19441，升79點或0.41%，主板成交530.81億元。恒生中國企業指數報6674，升46點或0.69%。恒生科技指數報4096，升18點或0.46%。



恒指三大成交股份依次為藥明生物(02269)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);藥明生物收報54.4元，跌12.3元或18.44%，成交36.74億元;騰訊控股收報307.2元，升0.2元或0.07%，成交25.74億元;阿里巴巴-SW收報91.95元，升2.15元或2.39%，成交19.07億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報180.6元，升0.7元或0.39%，成交11.92億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(藥明生物網頁截圖)

聶振邦：藥明制裁消息過後有力回升





據《彭博》引述知情人士報道，繼晶片法案後，美國總統拜登正準備簽署另一項行政命令，擴大美國生物製造(Biomanufacturing)，以降低對於中國的依賴。早市藥明生物(02269)及藥明康德急挫，藥明生物一度急跌逾兩成。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，藥明於今年2月亦曾遭列入黑名單並引發股價急挫，當時曾低見55.05元，之後便有所反彈，惟受到3月市況拖累，低見40元水平，但其後再度回升。



聶振邦提到，若今日藥明生物未能守住上一次「制裁底」55元，便有機會下試48元，屆時可以考慮撈底博反彈。他指出，藥明已非第一次遭受制裁，認為其於營運上已做好準備，所以並不擔心今次措施會造成過大影響，而且2月制裁消息過後，股價亦曾重返80元以上，故趁低博反彈亦未嘗不可。

觀望美國8月通脹會否放緩



醫藥股遭受制裁消息下，恒指依然反覆向上並守住升幅，聶振邦歸因於外圍造好帶動，加上美匯指數回落令人民幣靠穩。他指，目前恒指以19500為關鍵，若能收高於19500點，則有力上試19800至20000點。另外，他亦關注即將公布的美國8月份CPI，若數據未如預期般反映通脹回落，港股亦難有向上突破動力。



叮噹健康最終定價較預期高



又一互聯網醫療股叮噹健康(09886)將於明日掛牌上市，香港公開發售超購6.2倍，上市定價為12元，淨籌3.416億元。聶振邦指近期IPO反應稍為轉好，而叮噹健康錄得超購亦算是好消息，但其最終定價與不少投資者預期定價有約一倍溢價，故認為股份上市後大有機會破發，建議待股價靠穩後再考慮買入。

外媒報道指，美國或加大對華制裁，藥明生物急挫。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組



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