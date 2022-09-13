蔚來新車市場反應佳 德銀指為電動車股首選 股價曾飆兩成

蔚來(09866)早前公布次季業績時已指下半年將擴大生產和交付多款新產品，而快將交付的新車ET5據稱已收到近20萬張訂單，市場反應理想，蔚來隨即獲多間大行唱好，其中德銀更指其為中國電動車股首選，而在港股中秋假期休市期間，蔚來美股已於上周五(9日)及昨日(12日)累升逾兩成，今日(13日)於港股亦最多升兩成高見174元，收市仍升近17%，為表現最佳科指成分股。

(蔚來網頁截圖)

德銀：ET5據稱已收近20萬張訂單 將迅速成最暢銷高端電動車



德意志銀行發表報告指，鑑於客戶對汽車的初步反應正面，加上蔚來努力提高產量以滿足需求，預計蔚來的ET5車型將迅速成為最暢銷的高端電動汽車，而蔚來將於9月30日交付首批ET5，據稱已收到近20萬張訂單。



德銀又指，蔚來現有產品繼續保持穩定銷售，表明強大的品牌力和服務，以其為首選的中國電動車股，維持美股「買入」評級及39美元(約304港元)目標。

瑞信：料下半年銷量達10萬輛目標 第四季可望收支平衡



瑞信則指，蔚來管理層重申下半年銷量10萬輛的目標，意味第四季銷量約6.7萬至6.9萬輛，而蔚來對於電動車需求相當有信心，因新產品ES7、ET7及ET5的訂單均相當強勁，同時隨集成壓鑄件的供應有望於10月解決，相信供應端方面可支持下半年銷量達10萬輛的目標。蔚來管理層又指，ET5每月交付量於12月可望超越1萬輛，而ET5將會是蔚萊新廠房首款月產量達1萬輛的車型，目前蔚來現廠房的月產量約1.5萬至1.8萬輛。



另瑞信引述蔚來管理層稱，蔚來第三季毛利率顯著改善，而NT1.0產品的毛利率為18%，NT2.0產品(ES7、ET7及ET5)毛利率則為25%，同時第四季可望達至收支平衡，月銷量將達10萬至12萬，毛利率約20%。另管理層預計，2022年研發開支料約90億元人民幣，2023年則逾100億元人民幣。

中信証券：ET5將成入門級豪華車新爆款 有望獲價值重估



此外，中信証券表示，蔚來所在的豪華車電動車市場穩態的集中度或更高，且受益於消費升級長期將持續擴容。公司今年推出的ET7、ES7、ET5產品力相較於初代「866」產品(ES8、ES6、EC6)在能耗效率、智能座艙、智能駕駛等方面均有明顯提升，尤其看好ET5將成為豪華車入門級產品的新爆款，有望每月銷量達1.2萬至1.3萬輛(年銷量15萬輛)。

中信証券又指，市場目前核心擔心蔚來的盈利能力，但隨著第二代車型周期開啟，公司進入「產品力拉動銷量」的新階段，規模效應拐點到來，毛利提升和費用攤薄加速，蔚來有望獲得價值重估，並料至2024年可扭虧為盈，重申「買入」評級，目標價181元。

蔚來：下半年交付多款新產品 料未來數季實現強勁增長



另方面，雖然蔚來上周公布第二季經調整淨虧損擴大至22億元人民幣，車輛毛利率按年跌3.6個百分點至16.7%，惟車輛交付量按年升14.4%至25059輛，而蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，下半年是蔚來擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期，ES7於8月開始批量交付，ET5於9月底開始量產及交付，相信將吸引更廣泛的用戶群，並在未來幾個季度實現強勁增長。



另值得一提，「蔚小理」8月交付量數據早前出爐，結果雖未盡人意，但此前數月表現較失色的蔚來月交付量達10677輛車，按年增81.6%，按月增6.2%，而理想(02015)則只交付4571輛，按年減52%，按月減56.1%；小鵬(09868)交付9578輛，按年增33%，按月減16.9%。蔚來表現已反超理想及小鵬。

乘聯會：產能損失釋放芯片供給改善 車市有望實現金九銀十

另外，乘聯會近日發布市場分析指，8月乘用車市場零售達187.1萬輛，同比增長28.9%，環比增長2.9%，其中新能源乘用車零售達52.9萬輛，同比增長111.2%。乘聯會展望8月極熱天氣和部分車企高溫假帶來的產能損失會在9月釋放，加之芯片供給改善，生產恢復良好，雖然國內疫情仍有不確定性，但9月預計產銷同比實現高增長，可實現「金九銀十」良好局面。

蔚來今日收市升16.81%報168.2元，成交2.58億元。另小鵬升2.23%報64.3元，比亞迪(01211)升2.89%報228元，理想跌0.1%報103.5元，吉利(00175)跌0.14%報14.14元，廣汽(02238)跌0.02%報6.75元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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