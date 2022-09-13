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【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠　港元定存年息達3.3厘

13/09/2022

　　保證回報達4厘的銀色債券即將於周三（14日）發行，每人最多可以獲派21手。政府在認購期內共收到約29萬份有效申請，申請銀債本金總額達約625億元，而最終發行額為450億元。面對逾百億元的資金回籠，銀行相繼推出銀債退款優惠，12個月港元定期存款高見3.3厘。

 

 （金管局Facebook）


　　富邦銀行（香港）表示，透過該行認購銀債之客戶，於9月14日至30日期間，以銀債退款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。以新資金開立定期存款戶口，12個月美元享定存息3.7厘，12月港元年利率3.3厘，6及9個月均有3.2厘，起存額均要100萬港元。


　　信銀國際則指，由9月14日至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率高達3.2厘。起存額為1萬元，不設上限，不論新舊客戶都可。


　　東亞銀行(00023)的退款優惠則涵蓋港元及美元定存，12個月或6個月定存，年利率均為2.6厘，另設有港元238天存期、2.38厘年息的退款優惠。起存額為10萬元或10萬港元等值。

 

　　工銀亞洲公布，由9月15日起，為銀債退款的客戶提供退款優惠，開立／持有綜合／理財e時代／理財金賬戶並持有該行借記卡的客戶，以新資金10萬元以上開立港元定期存款，可享388天年利率3.15厘，228天3厘，128天2.65厘，優惠期至本月30日。此外，透過該行認購銀債的客戶，憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享0.5%基金認購費優惠；透過該行認購銀債的客戶，憑銀債退款兌換人民幣，可享40點子優惠，優惠期均至10月14日。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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