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【虛幣世界】美國通脹數據高於預期，加密貨幣下跌

14/09/2022

　　美國8 月份的消費者價格指數(CPI) 數據顯示，物價上漲了8.3%，高於預期的8.1%，不包括波動的食品和能源價格的核心通脹上升6.3%，高於預期的 6.1%。市場預計本月強硬加息機會增加，加密貨幣普遍下跌，其中比特幣交易量增加；山寨幣下跌。Polygon區塊鏈的MATIC下跌8%，而Polkadot的DOT和Avalanche的AVAX分別下跌7%和10%。


 


　　技術研究公司Fairlead Strategies 執行合夥人Katie Stockton指出，由於近期賣超反彈將比特幣從18300美元的長期支撐位推高至19500美元，但目前的情況來看，鑑於目前的長期負面趨勢，該行會拋售比特幣。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20171.58元(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1567.72元，跌0.42%；艾達幣報0.4657元，升0.01%；瑞波幣報0.3329元，升0.48%。
　
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