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傳遭內地查債務風險兼頻賣股套現　復星再插一成

14/09/2022

　　復星系近期動作頻頻兼傳聞多多，疑財務狀況出現危機，除傳出內地監管部門要求銀行摸底復星，又有指集團董事長郭廣昌赴海外出差數月不歸可能已潛逃，另集團負債比率連年攀升，今年以來頻頻減持系內及系外股份套現。儘管集團澄清摸底傳聞純屬子虛烏有，減持只為優化資產組合，郭廣昌亦在微博現身稱剛結束出差回國，且獲大行力挺財務狀況穩健，但復星(00656)股價仍跌跌不休，繼昨日(13日)創9年新低後，今日(14日)低開近2%後愈跌愈急，半日插近一成，系內股份包括復星醫藥(02196)(滬:600196)亦持續下挫。

 

(復星網頁截圖)

 

復星：監管要求銀行摸底純屬子虛烏有　減持屬動態資產優化

 

　　據《彭博》昨日(13日)報道，內地監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，但內媒《財聯社》引述復星回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有，據悉復星已通過多個渠道向監管機構求證，銀保監未要求商業銀行摸底復星的財務敞口。另對有消息稱北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合作情況並研判相關風險，復星早前澄清，這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息搜集工作，沒有任何針對性，復星在北京各項業務發展正常。


　　復星國際執行總裁、CFO龔平表示，復星近期看似頻繁的減持和出售是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，是復星持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境，但複雜的外部環境加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致片面解讀個別資產處置行為。

 

郭廣昌：剛結束出差回國　海外很多企業恢復到比疫前更好

 

　　此外，郭廣昌早前被爆已赴海外出差數月不歸，令市場擔憂集團資金鏈出現問題，郭廣昌可能已潛逃。不過，郭廣昌昨午在個人微博發布消息，稱剛剛結束了海外的差旅行程回到上海，這兩天正在按照防疫要求進行隔離。


　　郭廣昌表示，作為一家創新驅動的家庭消費產業集團，復星現在有接近一半的產業和員工在海外，所以這次在海外多停留了一些時間，跑了20多個國家接近40個城市。他又稱，復星在海外很多企業都恢復到了比疫情前更好的水平，有一些企業在疫情期間更取得了高速增長，更重要的是作為一家植根中國的企業，中國永遠是復星最重要的根據地。

 

投資近50項海外項目涉逾300億美元　負債比率連年攀升

 

　　不過，市場對復星集團的擔憂不是空穴來風。復星國際是郭廣昌名下的投資控股集團，他通過復星參股、控股的企業橫跨醫藥、保險、科技、資源、白酒、零售、旅遊文化等多個領域。根據不完全統計，近年復星至少投資了近50項海外項目，且多為溢價購買，總投入超過300億美元，直接導致復星系的債務負擔不斷加重，及負債比率連年攀升。


　　2022年上半年，復星帳面現金及現金等價物1171.13億元，同期短期借款1236.92億元、長期借款1374.26億元。資產負債率較去年同期的75.22%再升至76.64%。評級機構穆迪8月時將復星的長期企業家族評級從「Ba3」下調至「B1」，並予負面展望，反映公司要償還未來12個月到期債務，面對再融資不確定性以及出售資產的執行風險。

 

今年減持A股回籠逾百億人幣　復星醫藥上市後首次被減持

 

　　復星系近期頻繁進行資本操作，股權變動頻繁，據內媒統計，今年以來復星系已通過「賣酒」、「賣藥」等，減持A股回籠逾百億元(人民幣．下同)資金；進入9月，甚至連集團核心成員復星醫藥也未能幸免，獲通知擬減持其總股本3%的A股，此為復星醫藥上市24年來首次被控股股東主動減持。復星旅遊文化(01992)亦公布，控股股東於9月5日收市後以每股8.57港元的價格將共2800萬股出售給獨立第三方，涉約2.4億港元。

 

　　另復星於9月1日減持招金礦業(01818)6800萬股，套現3.92億元，還通過豫園股份(滬：600655)減持金徽酒(滬：603919)13%股份等。分析認為，復星系的密集減持可能與其自身債務問題有關。

 

大摩兩度力挺財務狀況穩健　績後獲多間大行唱好

 

　　摩根士丹利日前重申對復星國際「買入」評級，目標價11.4元。大摩指，雖然近期復星國際對旗下核心資產有少量股份減持，引起市場對公司短期穩定性的關注，但相信公司有足夠的現金融資能力承受近期的市場壓力，現在公司是進一步降低槓桿來重塑市場信心。此前復星公布中期業績時，大摩亦指其業績完全符合預期，財務狀況穩健，現金充裕並錄得上升。


　　復星中期純利按年跌32.65%至26.97億元人民幣，收入按年升17.67%至828.9億元人民幣，績後除大摩外，高盛、花旗、大和、中金等大行均予「買入」或「跑贏大市」評級，指其上半年收入穩健增長，全球化和科創持續發力，資金面保持穩健，資本結構持續優化，展現出持續發展的韌勁，以及投退平衡財務戰略的透明化。

 

熊麗萍：料資金緊張問題需時解決　值博率不高

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指近期復星動作偏向負面，就算撇除監管部門要求銀行摸底等傳聞，公司近期不斷減持系內及系外股份已反映資金比較緊張，如果真的能透過不斷沽貨套現解決到資金問題就沒事，但似乎公司仍在套現過程中需時解決問題，接下來除要看減持或出售資產等動作會否持續，也要看在目前環境下能否順利出售資產，以及會否賤價出售，在如此多不明朗因素下現時博反彈值博率不高，應等事件慢慢清晰才入市。

 

　　復星半日跌9.59%收報4.43元，連跌兩日，累跌13.31%，成交8635萬元，復星醫藥則跌3.3%報20.5元，復星旅遊文化跌8.36%報6.8元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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