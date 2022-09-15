當局加力應對爛尾樓兼鬆綁措施不斷 內房急升碧桂園飆近一成

內地當局針對爛尾樓問題提到正緊張有序借款助相關項目交付，表明「保交樓」決心很大，另據報國家主席習近平支持放寬除一線城市外所有內地城市的購房限制，近日亦見鬆綁樓市措施不斷推出，並擴至沿海發達城市，部分城市樓市受政策帶動亦稍見好轉，刺激內房股今日(15日)全線急升，其中碧桂園(02007)及富力地產(02777)都升近一成，前者為表現最佳藍籌。

(碧桂園網頁截圖)

住建部：緊張有序以銀行專項借款助項目交付 穩地價穩房價穩預期



針對保交樓問題，住建部新聞發言人、住房改革與發展司司長王勝軍表示，上個月已會同財政部、人民銀行等有關部門出台了專門措施，以政策性銀行專項借款的方式，支持有需要的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付，目前專項工作正在緊張有序進行中。另將穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，促進房地產市場平穩健康發展。

住建部副部長姜萬榮在國新辦發布會則表示，牢牢把握「房子是用來住的、不是用來炒的」定位不動搖，因城施策、分類指導，促進房地產市場平穩健康發展，落實落細城市主體責任和省級監管責任，建立健全房地產市場監管體系，堅定不移穩地價、穩房價、穩預期。





美銀料當局將推更多措施助爛尾樓竣工 房價不會大跌

美銀近日發表報告稱，中央及地方政府上月推出特別針對支持「爛尾樓」完工的寬鬆措施，其中中央通過國資背景機構為部分示範民營房企發行中期票據，提供全額擔保及承銷，以及設立規模高達2000億元人民幣的房地產基金，而地方政府亦獲准調整放貸政策以支持當地房地產市場，這些措施均是前所未見，為進一步轉差的房地產開發及銷售提供支持，也為未來推出進一步刺激措施奠定基礎。不過，以目前的支持措施規模，無論是房地產基金或發債規模，可能不足以填補爛尾樓的資金缺口，預期未來會有更多支持措施令更多項目可在明年完成。



美銀又認為，全國房價不會出現大幅下滑，特別是限價等的行政控制仍然嚴格，不過推進爛尾項目完工對建築活動的推動作用可能有限，因市場情緒受損以及對平均房地產價格走低的普遍預期，明年住房銷售不太可能出現明顯反彈。

據報習近平支持放寬購房限制 鬆綁措施向沿海發達城市延展

另方面，據《REDD》引述消息人士報道，國家主席習近平支持放寬除北、上、廣、深四個一線城市外的所有內地城市的購房限制，鼓勵地方政府根據每個城市的具體情況制定計劃，以提振遭受重創的住房市場。官媒《經濟日報》周三(14日)則發表評論文章稱，隨著促進房地產市場平穩健康發展的眾多政策舉措落地見效，房地產市場築底企穩值得期待，且融資環境有望進一步好轉。

事實上，自9月5日以來，全國已有包括重慶、麗水、杭州建德、杭州淳安等23城分類調整住房政策，內容涉及限貸、放鬆公積金、購房補貼，而樓市鬆綁措施漸由低線城市向沿海經濟發達城市延展。有內媒報道，蘇州六區對外地人購買首套房政策進行了優化，不再需要出示社保證明或個稅證明。有業內人士稱，蘇州此次政策調整，可以看作是全國樓市新一輪政策優化的一個訊號。另據報廣州或將調整新房備案價政策，由原來按樓棟均價上下浮動6%調整為可上浮10%、下浮20%，分析指有利增大房企促銷空間。

中金：9月銷售改善可提振內房風險偏好 大摩：將加大寬鬆措施



中金近日發表報告指，受內地支持措施加碼、「保交樓」政策影響及房企加速推盤，8月下旬以來新房銷售邊際有所改善，按高頻數據顯示9月首周銷售面積按年降幅收窄至23%，對比6至8月單月降幅均在三成左右；單周去化率為55%，亦較7、8月47%及44%有所提升。新房銷售回暖短期可提振投資者風險偏好，首推華潤置地(01109)、中國海外(00688)、越秀地產(00123)等。



摩根士丹利則指，中國8月全國居民消費價格(CPI)按年升2.5%，低於市場預期的2.8%，8月工業生產者出廠價格(PPI)按年升2.3%，低於市場預期升3.2%，反映國內及國外需求疲軟，預計內地PPI增長或將降至2%，核心CPI增長將保持在1%，估計政府將加大寬鬆措施，特別是針對住房領域，如擴大項目交付貸款，及進一步下調5年期市場報價利率(LPR)，並可能在中共召開「二十大」之後逐步改變目前防疫策略。





中指院：中秋新房成交面積降三成 惟深圳上海等市場活躍度好轉

不過，據中指研究院報告，中秋假期市場情緒仍較低，購房者置業信心不足，重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年中秋假期下降31.6%，多個城市新房成交規模較去年中秋假期降幅較大，長沙、西寧、南京等地降幅均在七成以上，惟深圳、上海等受政策環境優化、疫情得到有效控制等因素帶動，市場活躍度略有好轉。

另再有地方政府加強房企項目預售資金監管。武漢市房管局發布關於徵求《武漢市新建商品房預售資金監管辦法》意見的公告，要求房企在監管銀行開立監管帳戶，監管帳戶信息應在商品房買賣合同中載明，並在商品房銷售現場等公示。竣工驗收之前，毛坯項目監管帳戶餘額不得低於監管額度的5%，全裝修的項目不得低於10%。

林家亨：中央解決爛尾樓問題決心很強 內房開始回暖

國農證券董事總經理林家亨則於今日《開市Good Morning》節目指，中央講明不會讓爛尾樓問題擴散，現時亦繼續支持企業興建相關項目。中央取態清晰，因爛尾樓屬民生問題，而民生問題將來可能發展成維穩事件，中央絕不會讓問題惡化，妥善解決問題決心很強，今日內房集體上升反映投資者對中央政策的信心，股價應開始回暖。

內房股今日普遍飆升，除碧桂園及富力地產飆近一成外，多隻內房都升逾半成，物管股亦炒上，碧桂園服務(06098)升6.1%報16.34元，世茂服務(00873)升6.22%報2.39元，融創服務(01516)升3.88%報2.68元，旭輝永升服務(01995)升5.64%報4.68元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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