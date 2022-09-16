【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元

隔晚以太坊開始進行合併後，並保持穩定，不過以太幣則失守1500美元水平，24小時跌幅達一成，創下一個月最大單日跌幅。由於以太幣往後將改用工作證明協議，市場預計對晶片需求將會下跌；而加密投資公司CoinFund的交易和資本市場主管合夥人Jon Campagna，以太坊合併後會有一波看漲情緒，該公司已經預備下一步行動。



Campagna認為，目前以太幣下跌都屬於暫時性，就像2021年8月以太坊網絡進行升級後，先下跌5%，往後兩周則反彈30%，預計可能有機會出現相同模式。以太坊聯合創始人Vitalik Buterin表示，合併將世界能源消耗降低了0.2%，這可能是歷史上最大的脫碳努力之一。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19742.65元(美元．下同)，升0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1474.46元，升0.12%；艾達幣報0.4670元，升0.17%；瑞波幣報0.3272元，升0.33%。



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