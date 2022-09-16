  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元

16/09/2022

　　隔晚以太坊開始進行合併後，並保持穩定，不過以太幣則失守1500美元水平，24小時跌幅達一成，創下一個月最大單日跌幅。由於以太幣往後將改用工作證明協議，市場預計對晶片需求將會下跌；而加密投資公司CoinFund的交易和資本市場主管合夥人Jon Campagna，以太坊合併後會有一波看漲情緒，該公司已經預備下一步行動。


　　Campagna認為，目前以太幣下跌都屬於暫時性，就像2021年8月以太坊網絡進行升級後，先下跌5%，往後兩周則反彈30%，預計可能有機會出現相同模式。以太坊聯合創始人Vitalik Buterin表示，合併將世界能源消耗降低了0.2%，這可能是歷史上最大的脫碳努力之一。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19742.65元(美元．下同)，升0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1474.46元，升0.12%；艾達幣報0.4670元，升0.17%；瑞波幣報0.3272元，升0.33%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

52.300

異動股

02007

碧桂園

2.670

異動股

06098

碧桂園服務

16.080

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 52.300
  • 02007 碧桂園
  • 2.670
  • 06098 碧桂園服務
  • 16.080
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.120
  • 03900 綠城中國
  • 17.600
股份推介
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 3.870
  • 目標︰$4.51
  • 01299 友邦保險
  • 69.000
  • 目標︰$80.00
  • 09918 麗年國際（新）
  • --
  • 目標︰--
  • 02343 太平洋航運
  • 2.800
  • 目標︰$4.18
  • 00522 ASMPT
  • 62.600
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 300.000
  • 00001 長和
  • 47.400
  • 09987 百勝中國－Ｓ
  • 407.000
  • 08287 百家淘客
  • 0.067
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.320
報章貼士
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.380
  • 目標︰--
  • 02202 萬科企業
  • 16.120
  • 目標︰$18.00
  • 00914 海螺水泥
  • 30.100
  • 目標︰$35.45
熱炒概念股
即時重點新聞

16/09/2022 08:24  【出訪中亞】習近平晤普京:願同俄方在核心利益問題上相互支持

16/09/2022 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要:離岸人民幣兌美元盤中破「7」

16/09/2022 07:50  《華爾街內望》美國鐵路工人擱置罷工，美股周四仍然下挫

16/09/2022 07:50  《油金掠影》聯儲局料大幅加息，期油跌逾3%，期金失守千七美元

16/09/2022 07:53  《國企紅籌》中國國航(00753)8月載客量同比增59%

16/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６億元，買藥明生物沽協鑫科技

16/09/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】匯證降濰柴至「持有」，摩通恢復中興「增加比重」

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元
人氣文章

新聞>香港要聞

「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽圓滿結束　推動社會共融
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》MLF縮量等價　滬綜指又失三千二　人幣刷逾兩年低
品味生活
生活
人氣文章

論盡中港台．岑逸飛

英女王逝世懷念她的訪華訪港
人氣文章

廣告背後．袁靜

末代蘇聯總統戈爾巴喬夫病逝！下台後原來他接拍過Pizza Hut和LV廣告？
人氣文章

娛樂情報

擔心助手言論影響洪嘉豪 MC強調兄弟情不變
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

「呻」幾句被指控情緒勒索？戀愛中付出不為求回報，但對你好是100%應份嗎？
人氣文章

寫設計．陳丞軒

Design for Generation Y：無需昂貴材料，採用充滿故事性的傳統元素，也可滿富格調！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

不定期更新的Random Identities：亦男亦女的無性別美學，忠於自我才最為美麗動人！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港大研究發現！服用精神科藥物，患乳腺癌風險增逾3成！醫護處方宜前先為患者評估
人氣文章
最新疫情｜新增8,187宗確診，輸入佔164宗！懷疑BA.4/5佔整體個案比例79.6%！歐家榮︰不能用近兩三個月數據比較流感和新冠嚴重程度 10
人氣文章
愛炫富！曬幸福！你鍾意參加同學聚會嗎？有一件事叫人生際遇
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2022 09:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2022 09:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2022 09:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2022 09:14
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2022
【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元
人氣文章香港要聞15/09/2022
「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽圓滿結束　推動社會共融
人氣文章中國故事15/09/2022
《神州經脈》MLF縮量等價　滬綜指又失三千二　人幣刷逾兩年低
人氣文章財經熱話15/09/2022
賭牌競投突現競爭者　濠賭股借勢回吐永利插逾半成
人氣文章FOCUS15/09/2022
【FOCUS】上合主打多邊合作　北京柔焦「習普會」
人氣文章財經熱話15/09/2022
加力應對爛尾樓兼續推鬆綁措施　內房急升富力碧桂園漲一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金