美元強勢油價急挫金價創逾兩年低 石油金礦股下跌中海油仍可吼？

美國通脹高企，巿場預期聯儲局下周大幅加息，美元持續強勢，不利用美元計價的石油和黃金，油價昨日(15日)急挫近4%至一周低位，金價則連跌3日跌穿1700美元創逾兩年低，石油股和金礦股今日(16日)股價受壓，其中近日開始新一輪回購，已連升多日的中海油(00883)亦要回吐逾2%，紫金礦業則跌4%，有分析料金價短期將進一步走軟，油價方面雖有大行下調預測，但普遍仍看100美元或以上，看來油股仍可吼位買入。

(Shutterstock)

料美下周大幅加息美匯指數走高 紐油跌近4%金價連跌3日

美國本周初公布的8月消費者價格指數(CPI)顯示通脹仍未觸頂，而8月零售額亦較上月升0.3%。分析指，雖然聯儲局在通脹和經濟衰退之間面臨兩難，但焦點仍會是通脹，預計下周會加息75基點，亦有預測認為可能加1厘。大幅加息預期令美元持續強勢，美匯指數上周破20年高位後再升至109.708，本周以來升幅近0.7%，油價則受累下挫至一周低位，紐約期油昨跌3.38美元或3.8%，收報每桶85.1美元；布蘭特期油下跌3.26美元或3.5%，收報每桶90.84美元。

紐約期金則在美國公布CPI後持續走弱，同時受美匯指數上升影響，美債2年期孳息率觸及07年以來高點，令金價連續3日下挫，跌至逾兩年低點。紐約期金下跌31.8美元或1.9%，收報每盎司1677.3美元。

美回補戰略石油儲備最快明年才實施 中國石油需求令人疑慮

另外，近日彭博引述消息指，美國政府可能會在油價處於80美元時買入原油作為應急儲備，但美國能源部表示，補充戰略石油儲備的計劃不包括價格觸發機制，並且2023財年之後才可能實施；另政府幫助促成與工會達成避免罷工的臨時協議，美國鐵路將繼續運行，亦令油價回落。此外，中國考慮允許出口更多燃油以提振經濟，引發市場對其防疫封鎖對國內需求影響程度的疑慮，國際能源署近日就表示，中國的石油需求將創下逾30年來最大降幅。

不過，英國《金融時報》報道，美國頁岩氣行業發出警告稱，無法快速增加油氣產量，以緩解歐洲能源危機，美國最大石油生產商之一先鋒自然資源公司首席執行官謝菲爾德預計，隨著供應緊張，原油價格可能在今年冬天升至每桶120美元以上。

全球黃金ETF錄連續4個月淨流出 金價或跌至1600美元



金價短期走勢也不容樂觀，據世界黃金協會統計顯示，全球黃金交易所買賣基金(ETF)連續4個月錄得淨流出，8月全球黃金ETF淨流出約51億噸，相當於29億美元。協會認為，環球央行持續積極加息，金價或持續受壓，但抗通脹及抗經濟衰退需求或可支持黃金表現跑贏大市。

另知名財經網站FXStreet分析師Anil Panchal撰文指，就短期趨勢而言，預計金價將進一步走軟，一旦金價跌破每盎司1660美元，且屆時RSI沒有超賣的話，不排除金價跌向每盎司1600美元可能性。

大摩瑞銀調低油價預測 摩通指求過於供重申看150美元



另方面，大摩及瑞銀近日調低油價預測。大摩表示，由於高通脹及需求急劇放緩，將第三季布油價格預測下調12美元至每桶98美元，並將第四季預測下調5美元至每桶95美元，明年則維持每桶100美元或以上。瑞銀則指，由於中國封城以及俄羅斯石油出口仍然高企，因此將今年底布油價格預測下調15美元至每桶110美元，不過因對石油產品發電的需求增加，相信明年9月布油將回升至每桶125美元。

摩通則表示，國際石油勘探支出不足，並且市場過於依賴石油輸出國組織(OPEC)國家來維持全球的石油供應，而隨著需求超過供應，天然氣和可再生能源等替代能源難以填補缺口，油價將因此推升，重申油價每桶150美元的預測。另高盛表示，由於全球各區域能源短缺問題已對原油市場造成影響，油價可能會回到每桶120美元。

溫鋼城：中海油受北水青睞且正做回購 9.5元可買上望11元



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中海油一向受北水青睞，且公司又正做回購，現價只反映油價在60至70美元，股價有足夠水位向上，暫只受制市場氣氛差，惟股價之前跌至9.5元就不肯跌，故9.5元可以買入，9元止蝕，暫可上望11元，如果今年冬天較凍，到時或可升至13元。

摩通近日亦就中海油回購股份發表研報，指即使中海油並未公開本輪回購詳情，但其現價只反映油價約65美元的水平，預計回購將於未來3個月持續，維持「增持」評級，目標價15元。摩通又預計，中海油下半年每股派息約0.48元人民幣，假設中海油斥資12.5億至25億元人民幣進行H股回購，今年股東回報率料達約13%。

值得留意，中海油昨日錄2.4億元北水淨流入，前日(14日)則錄8.45億元淨流入，今日半日跌2.13%收報10.1元，中石油(00857)則跌2%報3.43元，中石化(00386)則跌0.86%報3.47元。至於金礦股，紫金礦業跌3.98%報8.69元，招金礦業(01818)跌2.58%報5.66元，山東黃金(01787)跌2.12%報12.92元，中國黃金(02099)跌4.94%報23.1元，SPDR金ETF(02840)跌1.62%報1216元。







(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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