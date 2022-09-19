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【陶觀天下】通脹出意料　匯率現動盪

19/09/2022

　　美國8月CPI數據仍高達8.3%，高於市場預期的 8.1%。通脹超預期會否使美聯儲9月加息0.75厘？ 今輪美國經濟下行周期的終局會否出現滯脹式衰退？ 美元今年強勢走升，且在市場預期美聯儲激進升息策略不變的背景下，美元料將持續走強，美元強勢是否會維持？ 對其他國家貨幣有何影響？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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