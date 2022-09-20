  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】比特幣曾跌穿19000美元，以太幣重挫

20/09/2022

　　由於市場認為聯儲局加息四分三厘機會達八成，上調一厘機會有兩成，雖然隔晚美股略為高收，但加密貨幣普遍下跌，其中比特幣曾失守19000美元水平，而以太幣雖然成功合併，但比價則回落至1300美元關口。


　　據外地傳媒報道指，以太坊近期從之前的PoW轉向了PoS模式，這種將全球第二大加密貨幣歸類為證券的做法可能引起了美國證交會主席根斯勒的注意，他表示，加密貨幣和中介機構可能必須通過這一測試才能將資產確認為證券，Howey測試還將審查投資者是否預期從第三方的工作中獲得回報。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19500.60元(美元．下同)，跌0.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報1367.32元，跌0.63%；艾達幣報0.4489元，跌0.84%；瑞波幣報0.3790元，跌1.48%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.500

異動股

01024

快手－Ｗ

57.100

異動股

02269

藥明生物

47.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 57.100
  • 02269 藥明生物
  • 48.000
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 99.000
  • 00884 旭輝控股集團
  • 1.700
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.50
  • 00293 國泰航空
  • 8.780
  • 目標︰$9.50
  • 00753 中國國航
  • 6.110
  • 目標︰$7.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 54.100
  • 目標︰$60.50
  • 00656 復星國際
  • 5.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 290.200
  • 00002 中電控股
  • 66.050
  • 00001 長和
  • 47.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.800
  • 02331 李寧
  • 62.500
報章貼士
  • 06882 東瀛遊
  • 0.690
  • 目標︰--
  • 01209 華潤萬象生活
  • 35.300
  • 目標︰$38.50
  • 00823 領展房產基金
  • 62.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/09/2022 08:41  《駐京專電》李克強:中國經濟正頂住下行壓力，總體呈恢復態勢

20/09/2022 07:50  《華爾街內望》拜登稱新冠疫情已成歷史，疫苗股暴跌美股尾盤走高

20/09/2022 07:50  《匯市走勢》美日等國央行周四公布利率決策，美匯盤中再破110

20/09/2022 07:53  《國企紅籌》滬杭甬(576)擬售公路作證券化料賺逾19億人幣

20/09/2022 07:53  諾誠健華(09969)明天上交所科創板上市

20/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒０４億元，買騰訊沽盈富

20/09/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】麥格理降騰訊、網易目標，匯證降兩隻民航股至減持

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣曾跌穿19000美元，以太幣重挫
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》全國使用外資增速放緩　滬指四月低　A場成交年半少
人氣文章

新聞>財經熱話

美今起檢查審計底稿　中概股普跌阿里蔚來沽壓大
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

豪華餅店結業｜九龍城半世紀老字號月底告別！5大名物推介：日賣3千熱辣辣酥皮蛋撻／碩果僅存懷舊花卷／發哥至愛合桃蛋糕
人氣文章

財識兼收．止凡

由一個極簡單的計劃開始
人氣文章

台灣熱話．姚超文

【九合一大選】民進黨失民心，柯文哲民眾黨或成大贏家
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

MI MING MART 引入全新INVITY 諾加因子護膚品 定格最年輕肌膚
人氣文章

港女講男．妮洛

「呻」幾句被指控情緒勒索？戀愛中付出不為求回報，但對你好是100%應份嗎？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

一種歲月靜好的情懷：曼島，一個毫無「存在感」，卻幾乎匯集人間美好的隱世天堂
健康好人生 Health Channel
人氣文章
適當斷食可降膽固醇、控制糖尿？「5:2」減磅最快？專家：有4類人士唔適合斷食！
人氣文章
夏日高溫易誘發心臟衰竭 長期病患者應提高警覺
人氣文章
【路路愛自煮】 入秋食欲增 一口豬油乾拌麵 痛快淋漓
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2022 09:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2022 09:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2022 09:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/09/2022 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2022
【虛幣世界】比特幣曾跌穿19000美元，以太幣重挫
人氣文章中國故事19/09/2022
《神州經脈》全國使用外資增速放緩　滬指四月低　A場成交年半少
人氣文章財經熱話19/09/2022
美今起檢查審計底稿　中概股普跌阿里蔚來沽壓大
人氣文章專訪19/09/2022
【專訪】陶冬：和中國製造脫勾說易行難（有片）
人氣文章FOCUS19/09/2022
【FOCUS】財赤籠罩全球　共振加息周期
人氣文章財經熱話19/09/2022
港或快放寬入境措施通關股炒上　周大福國泰升後如何部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金