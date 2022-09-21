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中聯通遭美列國安威脅黑名單兼5G上客減慢　中移動中電信更值博？

21/09/2022

　　中聯通(00762)遭美國列入國家安全威脅黑名單，加上最新公布的8月營運數據可見5G上客增速較7月減慢，縱使大數據、雲計算等新興業務收入與中電信(00728)及中移動(00941)同樣快速增長，今日(21日)股價也跌逾1%。三大中資電信股一向以業務不受外圍經濟影響且派發高息取勝，但看來中移動及中電信比聯通更值博。

 

(Shutterstock)

 

聯通美洲公司被美FCC列國安威脅清單　三大電信商全上榜


　　美國監管機構聯邦通信委員會(FCC)昨日(20日)將中國聯通美洲公司、太平洋網絡(00543)及旗下全資子公司ComNet列入對美國國家安全構成威脅的實體清單。委員會表示，這些公司受到中國政府的利用、影響及控制，具有相關的國家安全風險，擔憂有關公司沒有能力應對中方的通信攔截要求。美方今年早些時候已以國家安全為由，撤銷了這些公司在美國的營運牌照。另委員會去年3月將華為、中興通訊(00981)(滬：688981)、海能達(深：002583)、海康威視(深：002415)、大華科技(深：002236)列入涵蓋清單，意味著FCC每年83億美元的通用服務基金將不再用於購買或維護這些公司的產品。

 

　　值得一提，加上之前已被FCC「點名」的中電信及中移動，中國三大電信運營商全部上榜。中國駐華盛頓大使館今年曾表示，FCC濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下，再次惡意攻擊中國電信營運商，美國應立即停止對中國企業的無理打壓。

 

聯通8月5G上客按月減慢　中移動中電信增速加快

 

　　另外，三大電信商昨日收市後公布8月份營運數據，其中聯通8月「大聯接」用戶累計到達數約8.27億戶，按月增加1312.7萬戶，其中5G套餐用戶累計到達數約1.95億戶，按月增488.1萬戶，增速較7月份的503.8萬戶放慢，而物聯網終端連接累計到達數約3.54億萬戶，按月增1109.1萬戶。

 

　　中移動8月移動業務客戶量總數9.73億戶，按月淨增210.9萬戶；5G套餐客戶數錄得5.39億戶，按月增1508.2萬戶，增速較7月份的1277萬戶有所加快；有線寬帶客戶總數2.6億戶，當月淨增264.8萬戶。中電信8月移動用戶數為3.88億戶，按月淨增190萬戶，其中5G套餐用戶數約2.44億戶，按月淨增627萬戶(7月淨增568萬戶)，有線寬帶用戶數則達1.77億戶，按月淨增93萬戶。

 

瑞信：關注中電信潛在H股回購　料將成股價強勁催化

 

　　除中移動外，看來中電信也值得留意，集團近日就宣布，其控股股東增持A股股份計劃已實施完畢，累計增持9.85億股中電信A股，現持有583.62億股，佔已發行股份63.78%。瑞信發表研報指，將持續關注管理層此前多次提及的潛在H股回購計劃，料將成為近期股價的強勁催化，情況與中移動在2月時相似，予「優於大市」評級，目標價4.8元。


　　另瑞信指，根據中電信過往指引，具有量化目標的員工激勵計劃能提升集團知名度和市場信心，將對股價帶來正面影響。而對於其位於長沙的中國電信大廈上周五(16日)火警，瑞信認為事件不會對集團的品牌形象造成實質損害，預期事件只造成一次性損失，對財政影響可能有限。

 

大摩料中電信中移動今年派息比率達65%　聯通維持46%

 

　　摩根士丹利則於早前發表報告指，內地電信行業次季按年增長7.6%，略高該行預測的按年升7.3%，主要受惠於傳統服務收入具韌性及工業網際網路收入強勁，並預料此上升趨勢或持續至下半年。料中移動、中電信及聯通全年服務收入分別按年升8%、8.1%及7.5%，而全年純利料分別按年增長9%、14.6%及11.6%，全部均有望達致公司指引。另預測中電信及中移動今年將會提高其派息比率至65%，明年則提高至70%，料聯通今年維持派息比率46%，明年提高至50%。


　　大摩又表示，內地三大電訊股盈利預測大致維持不變，惟由於人民幣貶值，故將中移動目標價由70元下調至65元，中電信由4元下調至3.5元，聯通則由5.5元下調至5元，重申評級均為「增持」。

 

工信部：首8月新建5G基站67.7萬個　三大電信企業雲計算收入增1.3倍

 

　　另方面，工信部發布，截至8月末，5G基站總數達210.2萬個，佔移動基站總數的19.8%，佔比較上年末提升5.5個百分點，其中1至8月份新建5G基站67.7萬個，5G網絡建設加快推進。1至8月份，電信業務收入累計完成10721億元(人民幣．下同)，同比增長8.2%。1至8月份，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入為1618億元，同比增長9.8%；完成移動數據流量業務收入4390億元，同比增長0.5%。

 

　　三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，1至8月份共完成新興業務收入2075億元，同比增長34.1%，在電信業務收入中佔比為19.4%，拉動電信業務收入增長5.3個百分點，其中雲計算和大數據收入同比增速分別達130.3%和56.4%，數據中心業務收入同比增長15.5%，物聯網業務收入同比增長24.5%。

 

　　中聯通半日跌1.08%收報3.66元，最多跌1.62%至3.64元，中移動則跌0.68%報50.95元，中電信跌0.71%報2.8元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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