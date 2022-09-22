《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點 中海油難大升無謂追

恒生指數半日收報18097，跌347點或1.88%，主板成交477.79億元。恒生中國企業指數報6168，跌98點或1.57%。恒生科技指數報3660，跌77點或2.07%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報283.4元，跌2.6元或0.91%，成交26.83億元;阿里巴巴-SW收報80.25元，跌2.8元或3.37%，成交23.45億元;美團收報163.2元，跌4.3元或2.57%，成交17.72億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(中海油網頁截圖)

連敬涵：穿18000後反彈證明有支持



美國聯儲局宣布加息0.75厘，兼夾維持強硬加息路向，美股道指大跌500點，拖累環球股市氣氛。港股裂口低開挫穿3月低位18235，開跌363點，開市跌勢加劇，最終跌穿18000點大關，低見17965，但隨後吸引資金趁低吸納，即時修復18000點。



國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指跌穿18000後反彈已證明18000有支持，而且目前市場除關注美國加息外，亦留意俄烏局勢進展，故明日亦有可能再穿18000，但預期仍會見支持。但若跌穿18000後未能重上該位，支持位將下移至17600至17800。



中海油變動不大不宜沾手



加息引發經濟衰退憂慮，隔晚油價再跌約1%，三桶油受累偏軟，但中海油(00883)在油價回調期間仍穩守10元以上。連敬涵指一方面經濟衰退預期拖累油價，但俄烏局勢引發能源危機亦支撐油價表現，預期短期維持90元附近上落，冬季需求增強將刺激反彈。



連敬涵指中海油於10元附近遊走多時，跌幅不大但升幅亦不大，大升空間不多故未持貨者入手亦無謂。另外，受能源危機刺激的中遠海能(01138)強勢未止，盤中曾獨自升逾5%再創新高，但隨後急速回吐。連敬涵亦建議不宜高追中遠海能，但回落至廿天線附近可以考慮。

加P言之尚早



聯儲局加息0.75厘後維持鷹派預告，連敬涵預期下一次議息將維持加0.75厘，並於12月最後一次加息0.5厘。而本港亦已跟隨聯儲局提高貼現窗利率0.75厘至3.5厘，他指市場正估計香港會否正式加P，但提到現時銀行體系結餘尚有千幾億，未有出現大規模流出，若現時加P亦與往常慣例有所不同。





中海油今早最多跌逾2%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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