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《嚟緊炒Ｄ乜》領展中標安達臣地皮有利長遠發展　可作中長線部署

23/09/2022

　　受美國聯儲局進取加息所累，港股近期再創今年新低，9月23日低見17926，主要重磅股均見創紀錄新低。恒指尚未見底情況下，領展(00823)作為防守性強股份值得部署。

 

領展旗下樂富商場(資料圖片)


　　領展6月公布，截至今年3月全年度可分派總額為64.19億元，按年升6.8%；末期每基金單位分派146.08仙。領展又指，即使期內面對疫情帶來的租務磋商挑戰，但香港零售物業組合租用率按年仍增加0.9個百分點至97.7%，平均每平方呎租金亦微升至62.7元。


聯動秀茂坪區商場利協同效應


　　最新公布領展成功以7.66億元得標觀塘安達臣道商業地皮，最多可建樓面面積為13.92萬平方呎，每方呎樓面地價約5501元，此次中標為領展繼2015年投得九龍灣海濱商業地皮後再度投得官地。目前安達臣道發展區主要定位作公共屋邨及資助房屋發展，由領展投得地皮將令發展更有潛力。


　　現時安達臣道發展區主要為延續安泰邨與安達邨發展後進一步向山上石礦場原址發展，主要以民生用途為主，預計發展後將有龐大基層潛在消費客群，深耕屋邨商場業務的領展投得此地正好配合當區發展。另外配合原有領展於秀茂坪等商場，興建民生商場後將能更精準定位發展，確保商舖內容不會重疊之餘，亦有望帶動協同效應。有分析亦預期商場落成後，每年可為領展帶來額外過億元租金收入。


政府消費券將刺激零售市道


　　投得新地皮繼而落成商場對領展而言屬於遠因，但政府即將於10月1日派發第二期消費券，預期將會刺激零售市道，對領展亦會有一定助益。目前領展股價回落至60元水平，建議60元附近可以吸納，短線目標為65.1元牛熊線水平，穿58.3元止蝕。但領展業務發展質素良好，作中長線部署持有亦可，60元以下則更具投資價值。

 

 領展今日(23日)跌0.65%收報60.95元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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