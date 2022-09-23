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金管局放寬壓測要求　500萬貸款額入市門檻降一成

23/09/2022

　　本港銀行調高最優惠利率（P）0.125厘，令供樓人士負擔增加。金管局周五（23日）向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的3厘，下調至2厘。壓測調整適用於所有物業按揭貸款，即時生效。

 

（資料圖片）


　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次放寬壓力測試要求，相信是因今年樓市交投疲弱及樓價下跌。另外，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年首8個月現樓按揭宗數錄得59014宗，較去年同期減少8.9%。今年首8個月樓花按揭宗數則為3074宗，較去年同期減少21.2%，創自2011年即11年後的首8個月新低。加上加息周期開始，多間銀行（包括三大發鈔銀行）已於周四（22日）陸續上調最優惠利率（P），使市民入市門檻進一步增加。

500萬貸款額入市門檻降低約一成

　　而是次放寬壓力測試要求，入市門檻將逐步下調。假設以貸款額500萬元、還款期為25年、選用H按H+1.3%，現時H按實際息率已升至封頂息率P-2.25%，實際息率為2.875厘，放寬壓力測試要求前，加3厘壓力測試要求為53057元，而放寬壓力測試要求後，加2厘壓力測試要求為48111元，即減少4946元或9.3%。


　　曹德明認為，是次金管局有序地放寬壓力測試要求，對樓按市場屬正面支持。不過提醒，有意置業人士仍須留意按揭利率有可能跟隨環境上升，而香港加息周期已開始，銀行於年內將有機會逐步追加上調P，而當P增加，壓力測試要求亦將會相應地增加。因此，有意置業人士應小心評估當中涉及的利率和自身財務風險，並確保有長遠穩健的財務安排。同時亦避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。

 

港置指降壓測如輕微「減辣」 美聯料對交投刺激有限


　　香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，本港跟隨美國上調利率，按息逐步正常化，是次金管局放寬壓力測試，相對「0+3」放寬入境檢疫措施，等於輕微「減辣」，對轉弱的樓市較有支持作用，同時讓有意置業人士有更多選擇的空間，不過料樓價不會因此而大幅彈升。期望政府下月公布的《施政報告》中提出更多有利樓市的消息，包括逐步放寬按揭成數，甚至「撤辣」等方案。


　　美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，放寬壓測對有意置業的人士當然是好消息，有助降低入市門檻，舒緩供樓負擔。惟在美國將持續加息，加息周期重啟的預期下，不少買家對後市抱觀望態度，相信是項措施短期對樓市成交的刺激有限，真正的成效要待疫情消退，全面通關「0+0」，樓市走勢明朗後才會出現。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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