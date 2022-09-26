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【陶觀天下】聯儲衝擊信心　日本干預匯率

26/09/2022

　　美聯儲一如市場預期加息0.75厘，點陣圖顯示，利率今年內或增至4.4厘，即今年餘下兩次議息會議合共再加息1.25厘，11月再次加息0.75厘的機率高嗎？日本央行則維持超級寬鬆貨幣政策不變，日、美利差繼續擴大。日圓兌美元曾跌穿145心理關口，見24年新低。為阻止日圓跌勢，日本當局自1998年6月以來，首次藉干預匯市提振日圓。日本出手能否壓制日圓跌勢？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

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