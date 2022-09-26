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【虛幣世界】市場續消化加息，加密貨幣微跌

26/09/2022

　　上周五（23日）美股持續下挫，市場繼續消化加息之相關消息，由於市場對於美國通脹問題仍不樂觀，加上美股快將進入技術性熊市，日圓再創低位等因素，都令加密貨幣偏好減弱，過去24小時比特幣輕微下挫，並處於19000美元以下之位置，而以太幣則跌穿1300美元水平。


　　另外，據外地媒體引述消息指，最近流行於幣圈的說法是「一枚比特幣就是1枚比特幣」。這種觀點想表達的是，比特幣的價格是多少並不重要，因為供給是固定的，從理論上講，將會在長期內起到支撐價格的作用。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報18798.33元(美元．下同)，跌0.06%(24小時比較．下同)；以太幣現報1295.51元，升0.07%；艾達幣報0.4456元，跌0.13%；瑞波幣報0.4933元，升0.35%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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