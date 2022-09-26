《午市前瞻》恒指料萬八點上下徘徊 賭牌未揭盎宜揀華資賭股

恒生指數半日收報17964，升30點或0.17%，主板成交539.23億元。恒生中國企業指數報6184，升69點或1.14%。恒生科技指數報3675，升85點或2.39%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報286.8元，升11.8元或4.29%，成交35.86億元;美團收報168.2元，升7.9元或4.93%，成交17.5億元;阿里巴巴-SW收報79.55元，升1.15元或1.47%，成交16.78億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(澳洲旅遊局網頁截圖)

聶振邦：「0+3」惠受旅遊概念股

恒指藍籌股榮辱互見，「0+3」今日正式實行，入境人士只需作3日醫學監察，旅遊概念股熱炒，除東瀛遊(06882)及專業旅運(01235)等旅館股份繼續炒上，濠賭股亦有資金追捧，金沙(01928)升超過一成雄據藍籌榜首。不過，美國首相卓慧思兌現選前承諾推行減稅，推出1972年以來最激進的減稅方案，英鎊兌美元自1985年以來首次跌破1.11，今早在亞洲市場一度低見1.0350歷史新低，拖累匯控(00005)、渣打(02888)及長和系捱沽，匯控及渣打皆大跌7%。

大市本周料於萬八關上下穿插



華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指目前正徘徊於18000點之下，即使今日能收高過18000，但外圍持續弱勢令恒指今周能否企穩18000都成問題。目前唯有寄望中港兩地有否好消息出台刺激股市。目前「0+3」消息亦只帶動相關板塊造好，預期「0+0」才會帶動整體大市造好，料恒指本周維持17600至18200徘徊。

受「0+3」帶動，濠賭股大幅反彈，金沙曾彈升超過17%。聶振邦指通關時間表令濠賭股變得吸引，亦有望遠帶動澳門經濟。但他提到目前賭牌競投尚未揭盅，7間博企6個牌，萬一有意外亦會令股價大幅波動，穩陣起見建議選擇華資賭股，推薦銀娛(00027)及澳博(00880)。銀娛目標上望50至52元，現價高追潛在升幅不足一成，謹慎投資者宜待回落至46.5至47元再行吸納；澳博阻力位於3.4元附近，現價3元入手潛在升幅亦有超過一成，但有投資者或憂慮剛剛完成供股後將有平貨湧出街，建議穩陣者可等回落至2.85至2.9再入手。

匯控料受累英國經濟勿撈底

匯控半日大挫近8%，聶振邦指目前匯控未有反彈趨勢，而未來美國聯儲局維持大幅加息，而英國國內經濟向淡，滯脹風險上升，令英鎊將持續弱勢，變相匯控未來亦傾向受壓，料回落至去年9月低位38元才會有較明顯支持。

香港入境檢疫措施降至「0+3」刺激濠賭股急升，銀娛早段曾升10%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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