【虛幣世界】加密貨幣回升，比特幣重返19000美元

隔晚美股持續下跌，標普指數回落至年內低位，但加密貨幣則見有反彈，比特幣升至19000美元水平，雖然交易量有明顯上升跡象，但比特幣繼續在相對狹窄的區間內交易；以太幣則重返1300美元，自從過渡到股權證明共識機制以來，以太幣供應現在增加了 8400 ETH。如果沒有轉換，估計ETH供應量將在同一時間範圍內增長超過14萬ETH。



內地傳媒報道，據衡陽縣公安局消息，2022年9月23日，衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治「百日行動」新聞發布會。會上，首次公開通報了「百日行動」期間破獲的「9.15」特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例。其中「9.15」特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19348.09元(美元．下同)，升0.63%(24小時比較．下同)；以太幣現報1343.63元，升0.56%；艾達幣報0.4506元，升0.74%；瑞波幣報0.4736元，升1.15%。



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