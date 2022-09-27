《午市前瞻》專家料恒指反覆尋底 理想汽車最理想

恒生指數半日收報17665，跌189點或1.06%，主板成交443.64億元。恒生中國企業指數報6057，跌80點或1.31%。恒生科技指數報3585，跌62點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報275.6元，跌7.6元或2.68%，成交27.76億元;阿里巴巴-SW收報76.4元，跌2.3元或2.92%，成交17.89億元;美團收報167.5元，無升跌，升0元或0%，成交14.47億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(理想汽車網頁截圖)

張智威:外圍經濟累港股反覆尋底



港股走勢疲弱，半日跌近200點，收報17680。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指持續疲弱，預料維持在萬八點水平徘徊。他指出上周美國聯儲局加息，隨後英鎊大跌，而俄烏戰爭愈趨加劇，或出現能源危機，種種不利因素令環球經濟不穩定，港股短期難以向上，預期恒指反覆尋底。



理想汽車翻身能力強



中國新能源車銷售量持續增長，在內地電動車新勢力「蔚小理」之中，張智威認為理想汽車(2015)最「理想」。因為早前內地受高溫天氣影响，實施限電措施，影響電動車充電，令電動車銷售量下降，但張智威認為最壞情況已過去，理想汽車是最快能轉虧為盈的公司，毛利率上升，他建議可於100元買入，上望110元。

匯控現價買入目標45元



受累英鎊大跌，匯控(00005)近日捱沽，但他仍然看好前景，因為其管理層透露明年或恢復派息，更有可能回購股份，故建議現價買入，上望45元。

理想汽車本季交付量向下修訂，股價最多仍升6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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