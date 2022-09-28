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《午市前瞻》專家料恒指跌至17400後反彈 冬天買定兗礦保暖

28/09/2022

　　恒生指數半日收報17442，跌417點或2.34%，主板成交523.3億元。恒生中國企業指數報6025，跌125點或2.04%。恒生科技指數報3570，跌96點或2.63%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報276.2元，跌4.6元或1.64%，成交26.7億元;阿里巴巴-SW收報76.35元，跌1.55元或1.99%，成交16.57億元;美團收報170.4元，跌3.8元或2.18%，成交13.37億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(兗礦能源網頁截圖)

 

李偉傑:殺完牛證恒指反彈


　　受外圍經濟影響，恒指半日跌逾450點，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期美元持續走強導致美國資產價格下跌，美匯指數升至114，港股表現將持續疲弱，更有回落趨勢。但他留意到恒指牛證重貨區在17400至17500，因此估計跌至17400後有技術性反彈，最高可彈至18200。


冬天吼兗礦25.6元可買


　　恒指半日市大幅收低，煤炭股仍然硬淨。由於煤炭股早前被炒高，煤價飆升，內地政府出手干預煤價，要求煤企維持每噸900元左右，煤炭股稍為回落。但李偉傑認為煤炭股仍有吸引力，他表示新能源供應不穩定，早前四川就因為高溫天氣影響水力發電，部分地區限制電力，影響民生，不及傳統能源穩定供應，所以煤炭股仍然深受歡迎。他續指內地政府出手干預，穩定煤價，更有利行業有序發展。

 

　　李偉傑指冬天臨近，煤炭需求上升，在三隻內地煤炭股中，他推薦兗礦能源(1171)，因為在100線前仍有調整空間，建議25.6元買入，目標為30元，止蝕位則為23元。

 

 

兗礦能源9月初升至36.5元歷史高位後反覆下跌。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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