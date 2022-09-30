  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【月結－疫後部署】新秀麗受惠檢疫放寬 車股比亞迪吉利最好揸

30/09/2022

　　港府推出「0+3」檢疫措施，國泰(00293)反而阻力重重？周大福未必受惠？芯片業面對一大問題，中芯(00981)、華虹(01347)不宜沾手？中央出手穩定煤價，是時候買煤炭股了？汽車股調整何時結束？專家與各位逐一拆解！

 

(資料圖片)　


溫鋼城：旅遊概念股留意新秀麗

　
　　港府表示，隨著確診數漸趨平穩，未見大幅增加，自9月26日起實施便利來港措施，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「3+4」縮短至「0+3」；取消登機前核酸檢測要求，只需提交24小時內快測陰性證明等。


　　市場憧憬政府放寬防疫措施，有望帶動航空業復甦，惟國泰股價在9月份只升逾1%。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，全球即將步入冬季，歐洲能源危機未除，油價可能上揚，對國泰的燃料成本構成一定壓力。他續指，市民因應「0+3」措施下有更大出外旅遊意欲，經濟艙售票情況有望改善，但對商務艙及頭等艙的售票幫助不大，公司亦要面對新加坡的競爭，部署上宜以短炒為主。他建議投資者可於現價買入，目標9.5至10元，收市跌穿7.8元止蝕。

 

新秀麗自2020年3月低見5.2元上市低位後反覆上升。(經濟通HV2報價系統截圖)


　　至於本地零售股，周大福(01929)能否受惠於逐步放寬的防疫措施？溫鋼城認為，周大福在內地業務的比重提升，目前又未見政府會全面開通自由行，相信「0+3」措施不會令股價大幅上升。他又指，周大福股價走勢沒有明確方向，想買入的投資者可於14元買入，目標15.5元。


　　在「0+3」措施下，溫鋼城建議投資者留意新秀麗(01910)。他表示，隨著政府放寬出入境檢疫安排，加大市民出外旅遊的意欲，旅遊需求預料會提高，主要從事設計、製造、採購及分銷行李箱的新秀麗能受惠。他又指，新秀麗股價年內反覆向上，自7月開始在50天線屢見支持，建議投資者可於18.8元買入，目標21元，17.3為止蝕位。

　
芯片股不宜買華虹

　
　　中美雙方在晶片方面的角力持續。拜登在8月9日簽署了《芯片法案》，動用527億美元，鼓勵芯片商撤回美國生產。此外，美國芯片設計大廠輝達(Nvidia)、超微(AMD)上周證實已接獲美國政府通知，被要求禁止出售人工智慧(AI)相關的高階運算芯片給中國。


　　溫鋼城表示，美國生產晶片成本高，《芯片法案》對推動美國芯片業作用不大，並對電動車股、手機設備股帶來較大壓力，而有關法案未限制企業對芯片公司的技術使用，對中芯(00981)影響不會太大。


　　不過，他指芯片行業要面對的利淡因素不少，包括芯片供應增加，價格有所下降，更可能會出現產能過剩，不利芯片股發展。他提到，芯片股之中不建議投資者買華虹(01347)，因為股價年內跌勢未止，即使9日RSI已跌至嚴重超賣區，惟公司未來會受產能過剩的風險影響。至於中芯，他估計股價短期會在14至16.7元上落，投資者可於14元買入，止蝕位13.98元。

　
黃偉康：煤炭股料反彈惟留意資金輪換

　
　　二十大臨近，同時天氣轉涼，去年冬季保暖用電需求急升引發煤價炒至「煤超瘋」，二十大或有可能進一步穩控煤價。安里控股主席兼行政總裁黃偉康分析指，美元強勢令所有資源價格都回落，煤炭價格亦有所回落。但中國煤炭需求強勁，無論發電或生產都要用電，故煤炭需求不會下降。


　　但內地政府會限制煤價，以控制發電成本不會過高，中央會保證煤企不會虧損但同時亦賺得不多。目前煤炭股受夏天用電需求刺激再度破頂，已經有點過了頭，兗礦(01171)今年3月低見16元，目前回落仍企穩28元水平，未來冬季保供電有可能刺激再度挑戰36元高位，但若憧憬二十大後股市轉趨，低殘科技股亦更為值得博反彈，而且彈力更強，煤炭股升幅易受資金輪換影響。

 

比亞迪遭股神減持後走勢偏弱，最終失守200元關口。(經濟通HV2報價系統截圖)


蔚小理遭夾攻 比亞迪吉利更稱心

　
　　汽車業向為中央重點扶持板塊，早前曾刺激一輪炒風，如今股價集體回落，市場正估計二十大後會否再出台有關支持汽車及新能源汽車發展措施。黃偉康相信，針對汽車板塊的利好措施會繼續推出，但關注早前炒起的「造車新勢力」蔚小理三股，因更多新企業進場，蔚小理亦已變成「舊勢力」。他指，蔚小理正面對「前後夾攻」，後有新企業進場，前有傳統車企染指新能源車，甚至小米(01810)、華為等科企都想分一杯羹，加劇市場競爭，加上早前限電因素，影響蔚小理第二及第三季交付量。


　　競爭加劇下，黃偉康指出蔚小理盈利能力將受到影響，而相對盈利能力更強的「舊勢力」更為值得留意。藍籌比亞迪(01211)及吉利(00175)過去兩個月大幅回落，其中市場一直擔心比亞迪遭股神巴菲特減持，黃偉康相信股神不會低於200元出貨，故200元會有較強支持力，若回升至250元則要觀望股神會否出貨。另外，吉利業績良好，直言現時股價低於11元是「非常抵買」，暫定18元作目標。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

165.600

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

46.000

異動股

02331

李寧

60.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 46.000
  • 02331 李寧
  • 60.100
  • 09922 九毛九
  • 12.880
  • 01211 比亞迪股份
  • 194.400
股份推介
  • 01880 中國中免
  • 197.300
  • 目標︰$210.00
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.900
  • 目標︰$1.03
  • 01093 石藥集團
  • 7.780
  • 目標︰$8.70
  • 01785 成都高速
  • 1.900
  • 目標︰$2.04
  • 00168 青島啤酒股份
  • 74.450
  • 目標︰$85.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 266.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.950
  • 00005 滙豐控股
  • 41.250
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.600
  • 00001 長和
  • 43.400
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 2.750
  • 目標︰--
  • 01211 比亞迪股份
  • 194.400
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 28.550
  • 目標︰$36.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2022 15:28  《異動股》政府放寬至12人一枱，重磅股升，恒指回升逾百點

30/09/2022 15:17  【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人，酒吧放寬至6人

30/09/2022 12:09  【地皮截標】屯門大欖限呎地至少收5份標書，長實恒地信置等入標

30/09/2022 09:45  《Ａ股焦點》內地放寬部分城市房貸政策，萬科A、保利發展升2%

30/09/2022 09:39  《異動股》傳人行指示沽美元後人幣反彈，內銀股走高，招行升1%

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

30/09/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩點評券商股，花旗維持看好比亞迪上６４０元

30/09/2022 16:31  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣軟報７﹒０８８４

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【月結－疫後部署】憧憬二十大後有好消息 惟19500有阻力
人氣文章

新聞>財經熱話

【月結－疫後部署】新秀麗受惠檢疫放寬 車股比亞迪吉利最好揸
人氣文章

新聞>財經熱話

內地放寬部分城市首套房貸利率下限　內房反彈碧桂園旭輝飆一成
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

白髮老是常出現？日本雜誌11款白髮染髮劑大比拼！Liese、L'Oréal持久度獲A+！一個人氣品牌竟然包尾？（附詳細排名）
人氣文章

Shopping What’s On

白髮老是常出現？日本雜誌11款白髮染髮劑大比拼！Liese、L'Oréal持久度獲A+！一個人氣品牌竟然包尾？（附詳細排名）
人氣文章

基金債券攻略．凌風

ELN和「阿Q」你都要識！
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：藝術品融資再次成為話題！好處是甚麼？在加息環境下，是否適合借貸投資藝術品？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

李思汝 Afa Annfa 個展「When Green Meets Red」：人們忘了在跟別人接吻時，同時也在親吻著自己
人氣文章

酒意人生．梁淑意

新舊世界的謬誤與偏見：隨著世界一體化，品酒仍把新舊世界過度分明，不合時宜了？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
年過40易受痛症及三高夾擊！參加「健康起步計畫」，腰圍、體重、血壓改善！3個月見效！
人氣文章
秋天養生 | 咽喉不適、聲音沙啞、痰黏吐不出，可能是慢性咽喉炎！中醫推介橄欖茶、青果茶，清咽開聲、紓緩喉乾喉痛
人氣文章
綜合維他命補充劑成熱話！可改善長者認知力？減心血管病死亡率？有3類人勿亂食！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 17:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 17:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/09/2022
【月結－疫後部署】憧憬二十大後有好消息 惟19500有阻力
人氣文章財經熱話30/09/2022
【月結－疫後部署】新秀麗受惠檢疫放寬 車股比亞迪吉利最好揸
人氣文章財經熱話30/09/2022
內地放寬部分城市首套房貸利率下限　內房反彈碧桂園旭輝飆一成
人氣文章財經熱話30/09/2022
Tesla急插港新能源車股跟跌　比亞迪再失200元關博唔博得過？
人氣文章財經熱話30/09/2022
《午市前瞻》專家憧憬二十大推動大巿 內銀股有隱憂宜買中移動
人氣文章財經熱話30/09/2022
【電動車減價？】新能源車股齊挫　比亞迪難返200元？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金