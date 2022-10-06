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【虛幣世界】美公布就業數據高於預期，加密貨幣走勢平緩

06/10/2022

　　美國公布9月份ADP就業數據，美國企業在9月份增加了20.8萬個工作崗位，略高於預期得20萬個，消息公布後美股輕微略跌，而加密貨幣走勢同樣平緩，比特幣仍企穩於20000美元關口，分析相信目前比特幣礦工的生產成本約在18000美元的位置，如果低於這個數則會對礦工造成壓力。


　　德意志銀行分析師Bryan Keane在一份研究報告中告訴投資者，最近幾個月，Block（SQ.N)在連接其三個主要的生態系統，即Square、Cash App和Afterpay方面不斷取得進展。該分析師認為，最大的機會來自於將Cash App Pay的接受範圍擴大到更多的商戶，從而創造出另一個廣泛使用的數字錢包，其功能類似於支付寶或微信。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20261.08元(美元．下同)，升0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報1364.22元，升0.89%；艾達幣報0.4321元，升0.28%；瑞波幣報0.4931元，升0.88%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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