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【虛幣世界】油價再升美股連跌，加密貨幣小幅高走

07/10/2022

　　隨著OPEC減產刺激油價上揚，美股下挫且道指再失守三萬點關口，而加密貨幣則輕微上揚，其中CoinDesk 市場指數(CMI)上漲 0.32%。目前漲幅最大的加密資產是壽司幣(SUSHI)，上漲15%，PYR上漲12.15%；而跌幅較為顯著是NMR和CEL，分別下降12.3%和7.8%。


　　穩定幣發行人MakerDAO 將向美國國債、公司債券投資 5 億美元，而管理MakerDAO 穩定幣DAI的社區是去中心化的，但也有超額抵押，由存入其智能合約的以太幣(ETH)支持。 分析指此舉是MakerDAO使其資產負債表多樣化，並使其穩定幣更加穩定的一種方式。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19976.51元(美元．下同)，升0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1355.71元，升0.27%；艾達幣報0.4279元，跌0.21%；瑞波幣報0.4908元，跌0.53%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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