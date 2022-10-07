《嚟緊炒D乜》政府全力配合業務復甦 國泰百天線附近宜收集

香港政府9月26日起實施「0+3」檢疫安排，抵港人士只需在家或酒店進行3日醫學監察，期間更可持黃碼外出。隨後市場更憧憬有望進一步放寬至「0+0」，而10月4日政府亦正式實施機組人員新檢疫安排，返港機組人員持陰性證明入境後，均獲發藍碼，變相先行實施「0+0」。



國泰買飛機聘人手 港府送機票助宣傳



自政府有意放寬入境檢疫安排後，身為香港國際航空樞紐關鍵的國泰(00293)動作頻頻，先與空中巴士及波音商討購買新貨機，之後又重新招聘早前裁減的人手，包括機組人員及地勤人員，集團預計今年底前將招聘8000人。



國泰既購買飛機又大手招聘人員，顯示集團看準政府放寬至「0+3」後，便會轉而更積極重新迎接外地旅客，而進一步放寬已成勢在必行。國泰擔當本港與世界接軌關鍵角色，港府定會全力配合，故國泰業務復甦亦與香港客運航空復甦息息相關。有傳政府將於施政報告內以「買一送一」形式向全球派發50萬張來港機票，吸引全球商務客及旅客來港；同時旅發局又表示將斥資最少1億元做全球宣傳。

(資料圖片)

百天線支持強 短線上望9元

目前國泰股價正處於上升軌道，今年下半年起沿100天線反覆向上，建議可於100天線水平附近收集，不跌穿7.8元可持有。短線上望9元水平宜先減持，觀望政府會否進一步放寬檢疫，走勢維持強勁則有望上試10.2元水平。

國泰今日(7日)跌0.35%收報8.6元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：王嘉恒

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