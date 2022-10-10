【虛幣世界】大市處於橫行階段，加密貨幣走勢平穩

雖然上周五美股繼續急挫，但加密貨幣走勢依然平穩，比特幣及以太幣則未見有太大波動，加密資產管理公司BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale表示，比特幣未能突破20500美元導致繼續修正，現在多頭需要捍衛19500美元，以保持反彈的機會。



其他主要山寨幣亦橫盤當中，XRP和XLM分別上漲約5%和2.7%，但meme幣DOGE下跌約2%；衡量投資者情緒的「加密貨幣恐懼和貪婪指數」繼續落後於恐懼領域，並已經徘徊了數週，而CoinDesk市場指數（CMI）則小幅上漲。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19507.33元(美元．下同)，升0.35%(24小時比較．下同)；以太幣現報1332.51元，升0.71%；艾達幣報0.4247元，升0.40%；瑞波幣報0.5361元，升0.68%。



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