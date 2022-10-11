新東方審計底稿被指無法檢查 阿里京東騰訊遭大行唱淡 科技股下挫

美國證交會(SEC)來港審計底稿後首次出現阻礙，SEC指新東方(09901)會計工作底稿無法供檢查，除新東方外，其餘中概股今日(11日)同告受壓，加上多隻重磅科技股包括阿里(09988)、京東(09618)及騰訊(00700)遭大行下調目標價，科技股普遍急挫。

(截自新東方網頁)

新東方遭SEC指會計底稿無法檢查 連續3年被識別將被迫退市

新東方公布，在本月6日獲美國證交會暫定為委員會識別的發行人，表明美國證交會確定其所聘用就截至5月31日止財政年度的財務報表出具審計意見的核數師，其工作底稿無法由美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)進行全面檢查或調查。新東方指，此乃美國證交會根據外國公司問責法及實施規則開始作出識別以來，該集團首次被識別，集團一直探索可能的解決方案，以保障其持份者利益，而其美國存託股與普通股可全面互換，並將繼續同時遵守中國及美國的適用法律及法規。

根據外國公司問責法，倘集團因該委員會無法檢查核數師的工作底稿而連續3年被美國證交會識別，則美國證交會將禁止其股份或美國存託股份在美國的國家證券交易所或場外交易市場進行買賣。

高盛料內地電商第三季收入增長較弱 降阿里京東目標價

另方面，近日多隻重磅科技股被大行下調目標價，其中高盛發表報告指，第三季季績期即將到來，預期內地電商公司的第三季收入增長及第四季收入指引普遍較弱，主因巨集觀經濟及消費疲弱。然而，由於合理的營銷開支加上成本控制，估計行業的毛利率有上升空間，預期阿里巴巴截至9月底止第二財季的中國商務及集團EBITA盈利增長轉正，而京東零售業務第三季的經營利潤率或會創新高，惟將阿里目標價由146元下調至134元，京東目標價則由338元降至325元，評級均為「買入」。

大和：料京東第四季收入增速放緩 花旗：降第三季純利預測24.5%

大和則預計京東第四季收入按年增速放緩至11%，原先估計增速為14%，主要受封城措施、經濟疲軟及消費氣氛減弱影響，將目標價由303元下調至286元，維持「買入」評級。另野村指，鑑於內地仍採取嚴厲防疫措施，以致消費者仍需一段時間恢復信心，但內地電子商務市場目前已從次季的低谷中復甦起來，料京東第三季總收入按年增11%至2440億元人民幣，符合市場最新預測。展望第四季，在零售需求持續恢復的推動下，料京東零售收入或錄得按年10%增長，惟將公司今年及明年收入預測各下調1%，目標價由298元下調至275元，維持「買入」評級。

此外，花旗指，隨著8月下旬及9月初疫情防控進一步收緊，確診個案的波動影響更多城市，加上黃金周出行需求低迷和房地產銷售疲軟，核心經濟活動和消費意願依然疲弱，疲軟的市場情緒可能會持續到今年第四季度，儘管宏觀環境逆風依然存在，但相信京東有能力在經濟反彈時抓住重新加速的增長，予「買入」評級，惟美股目標價由91美元下調至85美元，並下調京東今年第三季的收入及非公認會計準則下的純利預測1.3%及24.5%，以反映下半年疲弱的市場情緒。





不過，富瑞預計京東在成本控制措施推動下，第三季收入及非公認會計原則下盈利與淨利潤率將勝預期，又憧憬京東對低線城市的滲透、第三方生態系統、全渠道及對於快速增長類別的培育，可為長期增長鋪平道路，維持「買入」評級及目標價448元不變。

大摩料騰訊上季少賺7%目標價降至350元 瑞信指受益視頻號變現

另外，摩根士丹利預計騰訊第三季收入按年跌3%至1390億元人民幣，非通用會計準則經營利潤料按年跌7%至379億元人民幣，以反映遊戲市場需求正常化和廣告業務的復甦仍不溫不火，下調騰訊2022至24年的收入預測0至2%，調低非通用會計準則經營利潤預測1至3%，以反映近期的盈利壓力和疫情防控影響，目標價由400元下調12.5%至350元，惟維持「增持」評級，料發展快速的視頻號變現和關鍵遊戲大作的發布將催化收入表現轉向，而騰訊近期的回購步伐較2021財年時有所加快，這能為股價提供一定緩衝。

瑞信則指，騰訊的視頻號已嵌入微信，並於7月中開始變現，作為騰訊近期最可預見的增長動力，預計視頻號在2023/24年的廣告收入將達70億和140億元人民幣，對盈利影響約為3%至5%，將目標價由437元調升至441元，維持「優於大市」評級。

黃瑋傑：美方或有更多刁難 林嘉麒：阿里京東等審計問題恐更大





今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指中美關係緊張，中概股會計審核或多或少會讓美方作為籌碼向中方施壓，之前達成初步協議也用了很多時間，就算決定在港進行審計也不代表一切會變得順利，美方可能還有更多刁難，如最終未能通過美方審查，中概股仍存在退市風險。京東還未穿3月低位155元，有貨暫不宜再溝，在熊市之下，即使「雙11」股價能否大幅反彈難料，而過往多次回升都受制於10天線。至於美團，本來如不跌穿159元可炒波幅，但今日跌穿這個過去兩個月的橫行區底部後，就要等跌定再於下一區間炒波幅。

元宇證券基金投資總監林嘉麒於《hot talk 1點鐘》節目則指，新東方業務與教育有關，資料應不算太敏感，美方也無法取閱審計底稿，疑問較大，往後如阿里巴巴、消費信息平台京東及涉大數據的百度(09888)等，問題可能更大，暫不宜撈底溝貨，但可留意往後投資者於中概股的美股持倉會否愈來愈少，並且已轉至港股，到時即使於美股退市影響也較小。

今日科技股普遍下挫，京東及百度都跌半成，啤嗶哩嗶哩(09626)更跌近一成，新東方則跌8.72%收報17.8元。另外，近日內地疫情升溫，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，外界解讀為中國不太可能在「二十大」結束後便立即放寬防疫規定，美團領頭餐飲股及零售股捱沽，跌6%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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