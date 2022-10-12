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《午市前瞻》恒指失守萬六機會大？專家講攜程部署策略

12/10/2022

　　恒生指數半日收報16495，跌336點或2%，主板成交468.52億元。恒生中國企業指數報5608，跌121點或2.12%。恒生科技指數報3170，跌108點或3.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報248.4元，跌6.2元或2.44%，成交34.17億元;美團收報144.9元，跌6.5元或4.29%，成交24.92億元;阿里巴巴-SW收報72.6元，跌3.4元或4.47%，成交16.08億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW

 

(攜程網頁截圖)

 

曾永堅：恒指短期下試16100


　　恒指今早繼續下跌，低開74點報16458，早段曾跌逾340點，逐步跌近16000關。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股走勢每況愈下，主要因為美國聯儲局進取加息，市場憂慮通脹持續高企，令經濟出現低增長，投資者風險胃納降低。他續指，內地樓市仍平淡，成為經濟增長的絆腳石，市場又不斷降低企業盈利預測，入市態度較消極。


　　他表示，目前港股估值已跌至較低水平，但市場投資氣氛欠佳，並正觀望會否出現終極一跌，恒指短期仍會繼續下行。他預期，恒指將下試2011年低位16100水平，而市場若再無新的利好消息刺激，很大機會跌穿16000關。


攜程料回調至160元


　　中共「二十大」召開在即，官媒連續三天刊文強調，指動態清零「可持續且須堅持」。《人民日報》今日發表評論文章，指當前全球疫情仍然嚴峻，病毒不斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。


　　受消息拖累，旅遊概念股今早受挫，其中攜程(09961)曾急瀉逾10%。曾永堅表示，部分官媒的言論未必完全代表中央對動態清零政策的立場，但足以讓市場對放寬防控的憧憬煙消雲散。他提到，攜程早前因應「十一黃金周」及鬆綁防疫措施的預期而炒上，目前沒有相關概念主題炒作，股價隨即下跌。他續指，攜程作為其中一隻在美國上市的中概股，未來仍要面對中概股底稿審批問題，可能要待美國中期選舉完結後才有些微進展。


　　股價走勢方面，曾永堅指攜程受中美角力的影響較大，二十大後官方公布的防疫政策去向又未明。股價今日裂口低開，進一步跌穿100天線，短線料下試160元水平。他建議想部署攜程的投資者，宜以短炒為主，可待股價回至160元才考慮買入，並估計100天線為反彈阻力。 

 

攜程今日裂口低開後進一步走弱，半日低見180.5元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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