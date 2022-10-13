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【虛幣世界】市場預計仍然高通脹，加密貨幣輕微高走

13/10/2022

　　市場預計下一次通脹數據的預期高企，即將公布的消費者價格指數將顯示通脹率仍高於8%，情況不容樂觀，由於OPEC決定減產後推動油價向上，分析相信美國與中東的矛盾未能短時間內解決；不過加密貨幣價格輕微高走，比特幣微升至19100美元水平，以太幣雖有升幅但仍受壓於1300美元。


　　在衍生工具方面，BTC看漲期權在19250美元和20000美元的行使價處出現飆升，而看跌期權在19000美元和18500 美元的行使價處出現類似情況，反映目前好淡仍在角力當中。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19161.30元(美元．下同)，升0.03%(24小時比較．下同)；以太幣現報1295.74元，升0.10%；艾達幣報0.3815元，升0.03%；瑞波幣報0.4871元，跌0.21%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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