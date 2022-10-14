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日圓重貶迅銷創佳績　還有哪些受惠股可吼？

14/10/2022

　　美國通脹高企，促使聯儲局猛加息，導致美日息差拉闊，亦引發日圓兌美元持續尋底，昨日(13日)美國公布的通脹數據高於預期，令日圓兌美元跌穿147關，創1990年以來新低。日圓重貶下，以海外業務為主的日企卻可從中獲得匯兌收益，其中經營UNIQLO等服裝品牌的迅銷(06288)正好受惠，全年多賺61%，創歷來最佳業績表現，另與日企合作的廣汽(02238)和售賣日本零食的CEC國際(00759)料也能受惠日圓貶值。

 

（iStock）

 

日圓兌美元跌穿147關　瑞穗證券：儲局續加息或跌至150

 

　　美國9月消費者價格指數(CPI)及核心CPI升幅均高於市場預期，支持聯儲局鷹派升息，市場料下月加息75基點的機率高達96%，令美元持續強勢，數據公布後美元一度勁升，日圓貶至32年最低，美元兌日圓在尾盤仍高居147.22，市場正觀察日本政府會否再度干預匯市。

　　為穩定日圓匯價，日本政府及央行曾於上月底入市買入日圓，入市規模達3萬億日圓，惟只曾帶動日圓出現短暫反彈。有市場人士分析指，由於聯儲局將繼續提高借貸成本，日本央行則堅持最低利率，日本雖然仍有空間買入日圓支持匯價，惟其外匯儲備並非無限，需要面對現實。日本9月仍持有約1.3萬億美元外匯儲備，瑞穗證券估計，日本仍會在外匯市場作出幾次干預，但隨著聯儲局繼續加息，日圓匯價會持續承壓，預計美元兌日圓或跌至150水平。

 

　　值得一提，日本央行早前發布9月會議紀錄，會議提到鑑於產出缺口一直處於負值，失業率、活躍的職位空缺與申請者的比率都未恢復到疫情前水平，而能源和原材料價格的飆升帶來了收入外流，央行應保持貨幣寬鬆，又提到日圓貶值在中長期利好當地經濟活動。看來日本央行未必會頻密入市干預。

 

(Shutterstock)

 

迅銷全年多賺61%　匯兌收益達1143億日圓

 

　　迅銷應是其中一隻受惠日圓貶值的股份，集團昨日(13日)公布截至今年8月底止，全年錄得純利2733億日圓，按年增長60.9%，綜合收益總額為2.3萬億元，按年增7.9%，創下歷來最高業績表現。集團預計每股期末派息為340日圓，加上上半年度的中期派息每股280日圓，全年度的每股股息將為620日圓，較上年度增派140日圓。迅銷表示，由於日圓兌美元的匯率年內大幅貶值，以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌收益達1143億日圓，以致融資收入及成本項下錄得淨增長1162億日圓。即使剔除匯率因素後，集團全年度仍創下歷年來最高的溢利水平。


　　另迅銷預計，2023財年綜合收益總額將增長15.2%至2.65萬億日圓，純利料跌15.9%至2300億日圓，但若去除2022財年受日圓貶值影響的匯兌收益後，該溢利預計仍將較上年度錄得增長。同時預計全年度每股股息將上調至680日圓，其中包括中期派息340日圓、期末派息340日圓，高於上年度全年派息620日圓。

 

廣汽與多家日本車企合組品牌　可節省部分成本開支


　　廣汽為另一受惠股，雖然廣汽主要在內地銷售汽車，但集團與包括本田、豐田、三菱等多家日本車企合組品牌，部分成本開支可望受惠日圓貶值下降。廣汽中期盈利按年升40%至60.7億元人民幣，營業收入增約41%，主因期內銷量大增及合營聯營投資收益大增。廣汽合資品牌汽車中期銷量共87.7萬輛，按年升5.3%，其中廣汽豐田節能汽車賣出15.2萬輛，大升1.2倍。

 

　　此外，日圓貶值或可令廣汽合資汽車品牌的價格更有競爭，刺激銷量和盈利。廣汽今年首9個月累計銷量約182.5萬輛，同比增長22.18%；單計9月銷量約23.72萬輛，同比增長44.32%。

 

CEC國際主要貨源來自日本　料受惠採購成本下降


　　另外，CEC國際主要貨源來自日本，也受惠日圓貶值。根據其截至今年4月的全年業績，旗下759阿信屋的最大商品來源地為日本，而其他貨源地區如南韓和歐洲等地貨幣也在美元強勢下兌港元均有所貶值。另日圓過去一年貶值超過兩成，跌幅遠高於這些貨源地區同期通脹升幅，故相信整體採購成本會有所下降。


　　CEC國際截至4月底全年多賺23.4%至3988萬元，下一財年業績由5月起計，而本港近幾個月疫情熾熱，確診者需居家隔離，對即食類食品和家庭用品需求上升，對CEC國際生意亦有幫助。


　　迅銷今日收市升6.27%報44.1元，廣汽升1.47%報5.52元，CEC國際跌3.33%報0.435元。而早前因日本開放海外旅客自由行熱炒的東瀛遊(06882)今日則無升跌報0.88元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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