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【高息定存】建行亞洲一年加至4厘　信銀國際「大富翁」額外年利率達7.28厘

14/10/2022

　　多間本地銀行上調定期存款利率，吸引定存資金，搶佔定存市場，建行亞洲上調港元定期存款利率高達4厘。中信銀行（國際）更宣布，敘做「大富翁存款」，可享額外年利率高達7.28%。

 

(資料圖片)

 

建行亞洲12個月定存利率加至4厘 起存額800萬

 

　　建行亞洲分別上調其6個月及12個月港元定期存款利率至3.9厘及4厘，適用於貴賓晉裕、貴賓理財之客戶適用於分行以新資金辦理，起存額為800萬元。


　　南洋商業銀行分別上調其6個月及12個月港元定期存款利率至3.5厘及3.6厘，適用於以新資金開立「智優息定期存款」，起存額為500萬元。

 

　　虛擬銀行富融銀行則上調其12個月港元定期存款利率至高達3.85厘，起存額為100萬元，適用於以新資金辦理。


　　另外，虛銀livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，由即日起，新增九個月期港元定期存款優惠，年利率為3.6%，適用於新舊客戶。由10月15日起，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬元。此外，livi將於本周六（15日）起再度推出四個月期港元定存限量優惠，年利率為2.5%。

 

信銀國際：「大富翁存款」享額外年利率達7.28厘

 

　　中信銀行（國際）宣布，客戶現時敘做「大富翁存款」，可享額外年利率高達7.28%。另外，經「inMotion 動感銀行」以新資金敘做美元定期存款，可享高達3.9%優惠年利率；外幣兌換定期存款年利率更可高達13.8%。

 

撰文：經濟通採訪組

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