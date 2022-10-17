【虛幣世界】料下月加息機會大，加密貨幣做空增加

加密貨幣於假期期間走勢平穩，比特幣維持於19000美元之上，分析師認為，未來幾週這一趨勢將持續，市場仍缺乏上升催化劑。而市場預期美國下月將繼續加息四分三厘，美聯儲希望將通脹率從目前的 8.2% 降至 2%。



不過Oanda的高級市場分析師Edward Moya表示，目前避險情緒正在瘋狂蔓延，比特幣並未崩潰，而美聯儲加息預期正在上升，比特幣仍保持在19000美元的水平，高頻交易系統和對沖基金都有他們喜歡的空頭，現在看來比特幣正在成為許多人的長期賭注， 並強調如果標普指數在本財報季跌破3600 點，而比特幣沒有跌破夏季低點，那麼加密貨幣的冬天就可以正式結束。



以太幣最近的易手價格略高於1300 美元，比前一天上漲了 2% 以上。自合併後以來，以太幣價格都未持平穩水平；其他主要加密貨幣最近的交易價格大多走高，AAVE和ALPACA均上漲約 5%。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19247.55元(美元．下同)，跌0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1304.13元，跌0.14%；艾達幣報0.3693元，跌0.27%；瑞波幣報0.4756元，跌0.19%。



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