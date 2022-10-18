比亞迪盈喜勝預期大行齊唱好 股價飆逾半成重上200元關

比亞迪(01211)發盈喜，指受惠新能源車銷量強勁，市佔率遙遙領先，預期第三季純利按年升逾3倍，前三季亦多賺近3倍，超市場預期，多間大行齊唱好，其中花旗最牛予目標價640元，瑞信則上調目標價至410元，另比亞迪近年積極進軍海外市場，昨日(17日)再攜三款電動車型亮相巴黎車展，股價今早(18日)最多飆7%，重上200元關。

(比亞迪網頁截圖)

新能源車銷量強勁市佔率遙遙領先 料上季多賺逾3倍



比亞迪預期截至9月30日止第三季度純利介乎55億至59億人民幣，按年升3.34至3.65倍，扣除非經常性損益之純利介乎50.7億至57.7億人民幣，升約8.79至10.15倍。集團亦預期前三季度純利介乎91億至95億人民幣，同比升2.72至2.89倍，扣除非經常性損益之純利介乎81億至88億人民幣，升約8.14至8.93倍。



比亞迪提到，儘管第三季面對複雜嚴峻經濟形勢、疫情散發和大宗商品價格高位運行等多重不利因素，但新能源汽車銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市佔率遙遙領先並持續強化，按年和按季均大幅增長，推動盈利大幅改善，緩解上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求依舊疲弱，但得益於成本控制能力提升及產品結構調整，盈利能力有所改善。



花旗：盈利勝預期料市場反應積極 予目標價640元





花旗發表研究報告指，比亞迪受惠新能源汽車銷量強勁和產品組合改善，第三季盈利勝預期，預計市場反應積極，另第三季初步盈利按季增速快於銷量增速約2倍，令人鼓舞，屬行業首選，維持「買入」評級，目標價640元。

瑞信則指，比亞迪首三季淨利潤高於市場預期，當中第三季純利料創歷史新高，按季增長約一倍。第三季強勁盈利表現皆因期內銷量強勁增長達53.87萬輛，創季度新高，另3月份將PHEV和EV產品整車售價上調，當中大部分售價較高的訂單在第三季才開始交付。考慮到利潤率強於預期，目標價由400元上調至410元，維持「跑贏大市」評級，預計強勁盈利勢頭在第四季持續，銷量將按年升173%至72.7萬輛，推動淨利潤創新高達65億人民幣。

摩通：業績強勁遠超預期 第四季銷量有望再創新高

另摩通指，比亞迪第三季業績強勁，遠超過該行及市場預期，公司料首9個月純利介乎91億至95億人民幣，高過該行對其全年預測的84億人民幣及市場預期的90億人民幣。業績強勁相信主要由於季內新能源汽車銷量達53.9萬輛創新高，按年增長1.68倍，按季增長52%，且產品組合更好，電池業務及手機外殼業務的成本控制得宜。比亞迪第四季的新能源車銷量有望再創新高，盈利增長勢頭往後將會延續，預計明年將交付250萬輛汽車，若公司維持市場領導地位，將成股價催化劑。

至於電池業務方面，摩通指，比亞迪將於第四季至明年首季擴大供貨予中國豐田等廠商，將成為股價及明年盈利的一大推動力，而海外市場可能是另一個長期機會，因集團開始向歐洲出口部分新能源汽車產品，予目標價275元，評級「增持」。另廣汽(02238)受惠豐田及本田訂單，料錄強勁盈利增長，與比亞迪在未來數季會繼續跑出，並列行業首選。

交銀國際料單車淨利潤達一萬人幣 予目標價382.11元



此外，交銀國際指，比亞迪業績遠比該行和市場預期好。受惠產品組合和規模效應上升，估計比亞迪第三季單車淨利潤達9000至10000元，而第二季約為6000元。進入第四季，比亞迪將開始大規模交付其海豹和其他均價和品牌定位更高的新車型，這將進一步推動其平均價格和利潤，維持「買入」評級和382.11元目標價，相信公司強勁的新能源汽車產品周期將長期提高銷量和盈利。

攜三款電動車型亮相巴黎車展 殼牌歐洲30萬個充電樁供使用

另外，比亞迪近期積極進軍海外市場，繼傳擬在印度建第二間工廠，集團昨日(17日)攜唐、漢、元PLUS(當地車型名為BYD ATTO 3)三款電動車型亮相巴黎車展。比亞迪全球戰略合作夥伴殼牌也參與發布會，雙方共同宣布將為比亞迪歐洲車主提供更優質的充電體驗，包括向車主開放歐洲境內約30萬個殼牌充電樁使用權。目前比亞迪新能源車足跡遍布全球70多個國家和地區，超過400座城市，累計服務超過260萬名車主，並連續9年蟬聯中國新能源乘用車銷量冠軍。

比亞迪(01211)半日升6.01%收報204.6元，成交17.41億元，旗下比亞迪電子(00285)亦升6.48%報19.38元。其他汽車股亦普遍造好，吉利(00175)升4.15%報10.28元，長汽(02333)升3.28%報7.56元，廣汽(02238)升1.83%報5.58元，蔚來(09866)升3.01%報97.6元，小鵬(09868)升1.03%報34.45元，惟理想(02015)跌0.93%報74.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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