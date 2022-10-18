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《午市前瞻》恒指支持暫看16100 專家指內需反彈亦不宜追入

18/10/2022

　　恒生指數半日收報16784，升171點或1.03%，主板成交532.93億元。恒生中國企業指數報5702，升68點或1.22%。恒生科技指數報3279，升79點或2.49%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)及美團(03690);騰訊控股收報251.8元，升4.6元或1.86%，成交28.01億元;比亞迪股份收報204.6元，升11.6元或6.01%，成交17.41億元;美團收報152.5元，升2.8元或1.87%，成交14.75億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、比亞迪股份及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報75.6元，升2.4元或3.28%，成交10.6億元。

 

(海底撈網頁截圖)

 

張智威：牛證重貨區於16100

 

　　隔晚美股受美銀亮眼財報帶動，道指反彈550點，今早港股跟隨高開近250點，但沽壓沉重令升幅收窄至不足100點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股升勢乏力，9月至今恒指曾三度反彈，惟之後均跌得更深，今日彈力欠奉故亦難對後市有信心。但他指，現時亦未至於悲觀看恒指穿16000點，以目前恒指牛熊證街貨分布圖顯示，牛證重貨區暫處於16100，故初步先看16100為支持水平。


先買債保本伺機再入市

 

　　張智威對二十大並無憧憬，因目前主要仍圍繞動態清零，預期氣氛維持低迷，除非出現非常大力度的扶持，否則市況維持偏淡，投資者不應有過分憧憬，即使海底撈(06862)等餐飲股有所回升亦不宜跟風追入。他建議目前以穩陣為主，暫時可先部署綠債或中資電訊股等防守性資產，待市況回升後再投資其他板塊。

 

　　內銀股今日亦略有回升，但張智威指內銀股須協助解決內房資金問題，認為股價將受其拖累，即招行(03968)及郵儲行(01658)等較市場化銀行，亦各自有不利消息，若以收息角度買入，亦可等股價更低水時再入手。

 

海底撈連日在13元見支持後反彈，今早最多升近4%。 (經濟通HV2系統截圖)

 

移動9月份在52元形成雙頂後回落，近期明顯在50元水平見支持。

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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