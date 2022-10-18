安踏銷售放緩大行齊降目標 高增長不再未宜撈貨

安踏體育(02020)公布今年第三季銷售表現，雖各類品牌零售銷售按年均錄得增長，但表現明顯不及過去幾季，遭多間大行下調目標價，加上繼續受中國國際體育用品博覽會延期舉辦影響，今日(18日)未能隨其他體品股及餐飲股反彈，曾一度插近一成低見73.65元創兩年低，而近日捲入「辱華」風波的李寧(02331)亦曾跌逾半成，究竟兩股可否趁機撈底呢？

(安踏官方商城截圖)

安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 FILA錄10至20%低段增長

安踏體育公布，第三季安踏品牌的零售金額(按零售價值計算)較去年同期錄得中單位數的正增長，FILA品牌按年錄得10%至20%低段的正增長，所有其他品牌則錄得40%至45%的正增長。另安踏承認受巨集觀因素及新冠封控措施仍然嚴峻影響，今個財年指引有可能達不到預期目標。

值得留意，另一體品股361度(01361)公布第三季主品牌零售額(以零售價值計算)按年錄得中雙位數增長，而童裝品牌零售額增長20至25%，銷售明顯優於安踏。

摩通：下半年展望存不確定性 目價價降至91元

摩通發表報告指，安踏第三季銷售增長符合預期，安踏及FILA國慶假期銷售錄得增長，但表現受到天氣等因素影響，由於公司有意在年底前改善庫存，預計四季折扣率會增加(包括「雙11」)，第四季基數亦比第三季大，以致管理層需努力實現下半年指引目標，下半年展望續見不確定性。



摩通又指，安踏對於明年展望保守，估計安踏品牌未必可以實現「贏領計劃」下年複合增長18至25%之目標，預計下半年核心安踏及FILA品牌仍有不明朗，預測今年公司銷售及盈利分別增長13%及4%，安踏及FILA銷售分別增長19%及5%，毛利率料下降0.4個百分點。摩通下調公司2022至24年度盈利預測3至7%，目價價由94元調低至91元，評級維持「中性」。

招商證券：今年指引難達標 瑞銀：受制運動服飾消費放慢



招商證券則指，受新冠封控措施以及消費支出下降影響，在國慶假期期間，安踏所有品牌的銷售雖都有所增長，但沒有最初預期的那麼強勁。儘管安踏維持今財年的指引，但公司承認由於新冠封控措施仍然嚴峻，有可能達不到預期目標。由於安踏品牌銷售增長下降和假設毛利率下調，故將2022至24財年的每股盈利預測各下調4%，將目標價由112.4元下調至104.5元，維持「增持」評級。



另瑞銀指，安踏及FILA兩個品牌第三季表現均符合該行預期，其中安踏品牌銷售按年上升中單位數，Fila品牌銷售按年有逾10%改善，主要是受到線上收入強勁增長65%推動。不過，由於運動服飾消費趨勢自9月起放慢，下調安踏今年至2024年每股盈利預測3至6%，目標價由122元降至111元，維持「買入」評級。



野村：本季或面臨庫存壓力 大摩：巨集觀因素左右表現

此外，野村指，安踏第三季營運表現符合預期，核心品牌第三季呈現好轉趨勢，但近期銷售趨勢可能面臨不確定性，其第四季或面臨庫存壓力，而當前相對疲軟的消費情緒和更加激烈的行業競爭或影響公司在第四季和明年的復甦勢頭。野村下調安踏2022至24財年純利預測0.8至2.7%，並略微下調毛利率預測以反映對復甦步伐放緩，未來或有更多降價的預期，目標價由126.4元下調至123元，維持「買入」評級。

摩根士丹利則指，即使安踏維持今財年的指引，但難以看見公司能達到指引，而公司亦認為巨集觀因素成左右第四季表現的主因，而公司管理層在第四季計劃集中處理庫存問題，以及特別趁「雙11」購物節加大折扣去維持收入增長，予目標價133元及「增持」評級。

李克強指要落實穩經濟政策 惟體博會延至明年5月舉辦

另方面，中共總書記習近平於二十大上表示繼續實行動態清零方針，惟國務院總理李克強昨日(17日)在參加甘肅省代表團討論時表示，當前中國經濟正回穩向上，要深入落實穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間。

不過，原計劃今年9月舉辦的第40屆中國國際體育用品博覽會將延期至2023年5月26至29日舉辦，另李寧在服裝周展示的2022冬季款棉服的配色和外形被網民指像日本軍服，陷「辱華」爭議。惟交銀國際指，李寧這次失誤大概僅為短期新聞，相信有爭議的產品只出現在時裝秀，並不在商店出售，所以並沒有產品召回的需要，另看好李寧近年在設計上的創新，料其第三季表現符合預期，第四季表現亦會略好，重申「買入」評級，目標價87元。

(《開市Good Morning》節目截圖)

黃瑋傑：體博會延期料影響業績 動態清零恐影響銷售

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，體博會會刺激招商及落訂單採購，延期舉行料對業績有一定影響，而動態清零下人們少了出街做運動，可能對體育用品及服裝的需求減少，恐影響體品股銷售，近期亦見體品股股價走勢轉弱，其中李寧昨曾跌至逼近5月低位，料難重上7至9月重要支持位60元；安踏昨跌至77.5元亦接近5月低位75.1元。

早前恒指曾跌至16300邊，但體品股沒怎樣跟跌，黃瑋傑指，因料體博會及世界盃舉行會對股價帶來刺激，但當期望沒出現，股價又跌穿一些重要支持位，即使有反彈不排除再試低位。

他又認為，疫情發展很難預測，不能單以體博會延至明年5月底舉辦，就猜測中央預計到時疫情會受控。而二十大會議提到現時目標以國內大循環為主體，最大難度相信是動態清零對所有刺激經濟政策會產生抵銷作用，另內地年青人失業率高恐抵銷推動消費政策作用。

林嘉麒：高增長可能不再 李寧安踏都不建議撈底

另對於安踏第三季銷售表現，元宇證券基金投資總監林嘉麒於《hot talk一點鐘》節目指，安踏品牌第三季銷售看似不算太差，但與過去幾季比較，情況令人擔心，撇除第二季受疫情影響，正常情況下包括今年第一季及去年第三、四季安踏品牌都有一至兩成增長，今次卻只有中單位數增長，FILA品牌也同樣見增長放緩；面對內地經濟略為放緩，安踏往後銷情更令人擔憂，高增長可能不再，而李寧也要觀望其新一批設計會引來甚麼風波，兩股都不建議現時撈底，內需股還有餐飲股可選擇。

安踏收市跌3.61%報78.8元，曾跌9.91%低見73.65元，李寧則升1.89%報56.6元，惟亦曾跌6.66%低見51.85元，361度則升3.09%報3.34元，特步(01368)升4.55%報8.05元。餐飲股則普遍造好，海底撈(06862)升3.46%報14.34元，九毛九(09922)升3.44%報14.44元；百勝中國(09987)升4.01%報373.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此



其他安踏相關新聞：

《外資精點》野村：安踏上季營運表現符預期，降目標價至１２３元

《外資精點》摩通下調安踏盈利預測３－７％，目價價降至９１元

《異動股》二十大提及落實穩經濟政策，消費股回升，美團高開２％





【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看