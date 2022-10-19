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《午市前瞻》專家指施政報告刺激有限 公用股料借勢反彈約一成

19/10/2022

　　恒生指數半日收報16715，跌198點或1.18%，主板成交411.11億元。恒生中國企業指數報5672，跌84點或1.46%。恒生科技指數報3249，跌86點或2.59%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報248元，跌6.4元或2.52%，成交19.66億元;美團收報148.4元，跌5.6元或3.64%，成交16.21億元;阿里巴巴-SW收報73.95元，跌2.05元或2.7%，成交11.1億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。 

 

(長江基建網頁截圖)

 

葉尚志：港股修正超賣後需好消息配合

 

　　特首李家超今日公布上任後首份施政報告，市場預期將出現增建過渡性房屋、鐵路基建及吸引人材等利好措施，早市公用股、基建股及地產股偷步造好。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股近兩日反彈主要因為超賣，外圍造好引領回升，但目前超賣情況已緩和，再向上則需要消息配合，故目前未敢看好後市表現。


　　《施政報告》出爐前市場消息不斷，葉尚志認為內容將涉及不少穩定經濟增長政策，或有減稅及鐵路基建等措施。但提到即使香港內部消息利好，但港股亦極受外圍影響，外圍波動下，《施政報告》利好刺激作用有限。

 

未能判斷公用股已見底


　　公用股尋底約一個月，今日借《施政報告》因素回升，葉尚志指公用股跌殘，但氣氛帶動中電(00002)及港鐵(00066)等借勢反彈。但他指出，因為市況氣氛尚未改善，公用股目前未能斷言見底回升，只能以反彈為目標，預期彈幅約有10%。


　　長江基建(01038)今早升逾4%，為最佳表現藍籌，葉尚志指，雖然有《施政報告》利好因素，但主更受英國政經局勢影響，英國侯俊偉上任財相後，大手整頓前任財相關浩霆減稅措施，英鎊回升亦帶動長建借勢反彈，與其餘公用股一樣預期反彈約10%至40元水平。

 

長建股價今早曾高見37.25元，最多升近5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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