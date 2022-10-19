《盤後部署》施政報告提加速造地 地產股拖累恒指收挫403點

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，提出加速造地，長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權，強調「讓政府走在問題前面，不再追落後」。

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新世界收挫近8%



本地地產股應聲下挫，新世界(00017)收挫7.75%，報18.82元，該股成交約1904萬股，涉資3.71億元，盤中高見20.85元，最低見18.8元；恒地(00012)跌3.6%，收報21.45元；新地(00016)跌3.56%，報收89.5元；長實(01113)則逆市升0.33%，收報45.55元。



根據截至2021年6月30日發展商年報及中期報告，以及摩根大通統計報告，恒地持有農地土儲約4460萬平方呎，為四大地產商之中持有農地最多的。技術走勢上，恒地股價跌穿10天線，今日出現大陰燭向下形態，估計新一輪跌浪才剛開始，料下試2020年5月低位20.65元，跌穿該位料反覆下試2016年1月低位14.7元；新地持有約3100萬平方呎農地土儲，為第二多地產商。技術走勢上，新地今日同樣以大陰燭下跌，其失守10天線及20天線，首站下跌目標為料10月初低位84.95元，跌穿此關料見去年5月低位77.7元，再穿則有機會下試2016年2月低位50.3元。



另外，新世界發展持有約1637萬平方呎農地土儲，技術走勢上，新世界近日跌穿10天線後未能重站其上，今日出現大陰燭向下形態，料新一輪跌浪才剛開始，反覆下試2016年2月低位11.26元亦不足為奇；長實持有約1000萬平方呎，技術走勢上，長實今日雖以陽燭收市，但仍有機會下試上日低位44.75元，跌穿則以2021年9月低位39.13元為重要支持；其他發展商持有約600萬平方呎。



美聯收瀉逾12%



另一方面，信置(00083)收跌0.7%，報9.88元；九倉(00004)跌1.35%，收報25.65元；恆隆地產(00101)跌0.46%，收報13.02元；九置(01997)收跌3.6%，報36.15元；美聯集團(01200)挫12.31%，收報0.57元。港鐵(00066)逆市升0.43%，收報34.9元。



恒生指數收報16511，跌403點或跌2.38%，主板成交847.51億元。國企指數報5597，跌158點或跌2.75%。恒生科技指數報3196，跌139點或跌4.19%。



李家超指，政府會物色更多土地以照顧需求並增加土地儲備，包括通過新一輪「綠化地帶」研究和《農業優先區顧問研究》釋放的可發展土地。全港約有1.6萬公頃「綠化地帶」，超過一半已知有明顯發展限制，例如坡度較斜、具生態敏感性等。餘下8000公頃中，1200公頃已被納入發展計劃。新一輪研究再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，可提供7萬個單位，並會在2024年或之前改劃第一批土地。規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化地帶」的發展潛力。



他又指，政府同時著力發展棕地，新界現有1600公頃棕地當中，超過一半會陸續轉化成房屋和其他用途。此外，政府會於今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供5萬個房屋單位，最早2030年入伙。



恒指反彈後再跌料續尋底



另外，李家超在《施政報告》表示，政府建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。政府今年內將就方案諮詢立法會和持份者。



恒指今天反彈後再跌，若失守日前低位16308，很可能下試2011年10月低位16170，跌穿此關唔識睇了。

新鴻基地產呈單日轉向，跌逾3.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

長實集團自9月中旬以來持續下跌，今天微升0.3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

新世界發展大跌7.7%，失守20元。(經濟通HV2報價系統截圖)

恒基地產跌3.6%，基本維持在21至23元水平上落。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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