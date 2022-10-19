  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《盤後部署》施政報告提加速造地 地產股拖累恒指收挫403點

19/10/2022

　　行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，提出加速造地，長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權，強調「讓政府走在問題前面，不再追落後」。

 

(設計圖片)

 

新世界收挫近8%


　　本地地產股應聲下挫，新世界(00017)收挫7.75%，報18.82元，該股成交約1904萬股，涉資3.71億元，盤中高見20.85元，最低見18.8元；恒地(00012)跌3.6%，收報21.45元；新地(00016)跌3.56%，報收89.5元；長實(01113)則逆市升0.33%，收報45.55元。


　　根據截至2021年6月30日發展商年報及中期報告，以及摩根大通統計報告，恒地持有農地土儲約4460萬平方呎，為四大地產商之中持有農地最多的。技術走勢上，恒地股價跌穿10天線，今日出現大陰燭向下形態，估計新一輪跌浪才剛開始，料下試2020年5月低位20.65元，跌穿該位料反覆下試2016年1月低位14.7元；新地持有約3100萬平方呎農地土儲，為第二多地產商。技術走勢上，新地今日同樣以大陰燭下跌，其失守10天線及20天線，首站下跌目標為料10月初低位84.95元，跌穿此關料見去年5月低位77.7元，再穿則有機會下試2016年2月低位50.3元。


　　另外，新世界發展持有約1637萬平方呎農地土儲，技術走勢上，新世界近日跌穿10天線後未能重站其上，今日出現大陰燭向下形態，料新一輪跌浪才剛開始，反覆下試2016年2月低位11.26元亦不足為奇；長實持有約1000萬平方呎，技術走勢上，長實今日雖以陽燭收市，但仍有機會下試上日低位44.75元，跌穿則以2021年9月低位39.13元為重要支持；其他發展商持有約600萬平方呎。


美聯收瀉逾12%


　　另一方面，信置(00083)收跌0.7%，報9.88元；九倉(00004)跌1.35%，收報25.65元；恆隆地產(00101)跌0.46%，收報13.02元；九置(01997)收跌3.6%，報36.15元；美聯集團(01200)挫12.31%，收報0.57元。港鐵(00066)逆市升0.43%，收報34.9元。


　　恒生指數收報16511，跌403點或跌2.38%，主板成交847.51億元。國企指數報5597，跌158點或跌2.75%。恒生科技指數報3196，跌139點或跌4.19%。

　　
　　李家超指，政府會物色更多土地以照顧需求並增加土地儲備，包括通過新一輪「綠化地帶」研究和《農業優先區顧問研究》釋放的可發展土地。全港約有1.6萬公頃「綠化地帶」，超過一半已知有明顯發展限制，例如坡度較斜、具生態敏感性等。餘下8000公頃中，1200公頃已被納入發展計劃。新一輪研究再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，可提供7萬個單位，並會在2024年或之前改劃第一批土地。規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化地帶」的發展潛力。


　　他又指，政府同時著力發展棕地，新界現有1600公頃棕地當中，超過一半會陸續轉化成房屋和其他用途。此外，政府會於今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供5萬個房屋單位，最早2030年入伙。


恒指反彈後再跌料續尋底


　　另外，李家超在《施政報告》表示，政府建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。政府今年內將就方案諮詢立法會和持份者。


　　恒指今天反彈後再跌，若失守日前低位16308，很可能下試2011年10月低位16170，跌穿此關唔識睇了。

 

新鴻基地產呈單日轉向，跌逾3.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

長實集團自9月中旬以來持續下跌，今天微升0.3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

新世界發展大跌7.7%，失守20元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

恒基地產跌3.6%，基本維持在21至23元水平上落。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02331

李寧

52.950

異動股

03690

美團－Ｗ

144.500

異動股

02269

藥明生物

47.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02331 李寧
  • 52.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.500
  • 02269 藥明生物
  • 47.200
  • 01138 中遠海能
  • 7.420
  • 01797 新東方在綫
  • 34.500
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.250
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.390
  • 目標︰$3.65
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.560
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 11.580
  • 目標︰$14.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 48.350
  • 目標︰$59.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 252.800
  • 00700 騰訊控股
  • 244.000
  • 02800 盈富基金
  • 17.170
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.500
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.580
  • 目標︰--
  • 00570 中國中藥
  • 3.250
  • 目標︰$3.55
  • 03908 中金公司
  • 11.560
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/10/2022 17:00  《盤後部署》施政報告提加速造地，地產股拖累恒指收挫403點

19/10/2022 15:29  【施政報告】消息:研6地塊建簡約公屋，租金為同區新公屋約九成

19/10/2022 14:55  【施政報告】施政報告懶人包，招商搶人才+推簡約公屋一文看清！

19/10/2022 17:12  【施政報告】外來人才住滿七年可退印花稅，李家超:不希望炒賣

19/10/2022 17:05  港交所:設立國際辦事處計劃如期推進，雙幣櫃枱將吸引更多需求

19/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒３１億元，買騰訊沽中海油

19/10/2022 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行降騰訊、京東目標，摩通削中國公用股目標

19/10/2022 16:26  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，美元兌人幣升報７﹒２２３３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《盤後部署》施政報告提加速造地 地產股拖累恒指收挫403點
人氣文章

新聞>財經熱話

大行看淡業績紛降目標價　科技股下挫騰訊創5年低
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】設香港投資管理公司　修改上市規則活化GEM
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

8厘才算高息股？！
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜新增4,734宗本地個案！多6間安老院共18名院友染疫 10
人氣文章

小薯茶水間

Google推面試神器 Interview Warmup！模擬6大工種面試，對答技巧大提升！英文面試唔再口窒窒
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

史上最瘋狂的古著拍賣會Durango Vintage Festivus，一邊渡假一邊買賣！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

前後腳都逃不過他雙眼？公司有個被保安耽誤的神探伽利略！
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

飲食界新貴：食用水袋、紅寶石朱古力！近10年歐美5大最受歡迎「新發明」食物，你試過未？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一分鐘閱讀《念情》：李怡先生給亡妻的書，但願你們已在彼岸相聚
人氣文章
肩頸膀痛、常感到噁心？4大胰腺癌徵兆！中醫針灸幫到手？
人氣文章
Sex Partner VS Partner：用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 18:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/10/2022
《盤後部署》施政報告提加速造地 地產股拖累恒指收挫403點
人氣文章財經熱話19/10/2022
大行看淡業績紛降目標價　科技股下挫騰訊創5年低
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】設香港投資管理公司　修改上市規則活化GEM
人氣文章FOCUS19/10/2022
【FOCUS】施政報告顯新風格　深層次矛盾仍待解
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】李家超：完善創科生態圈　重點吸納創科人才
人氣文章財經熱話19/10/2022
【內房困局】多家內房擬再發行全額擔保票據　惟債務問題仍堪憂股價先升後回
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金