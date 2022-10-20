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【虛幣世界】主要加密貨幣走勢平穩，山寨幣走勢分化

20/10/2022

　　隔晚美股輕微收跌，而加密貨幣市場走勢平穩，比特幣徘徊在19000美元，CoinDesk 市場指數（CMI）持平，下跌 0.80%。最近漲幅最大的山寨幣是 AAVE和MATIC，漲幅都超過了3%。Uniswap的UNI代幣一度上漲3.5%，過去 7 天上漲 9.5%。 10 月 13 日，代幣背後的去中心化交易所Uniswap宣布已在Polychain Capital牽頭的B輪融資中籌集了1.65億美元。


　　另外，備受期待的第1層區塊鏈Aptos代幣在首次交易中暴跌：FTX、Coinbase 和 Binance是首批上市新的第1層代幣的交易所之一。 Aptos的APT代幣首次於CoinGecko上市，價格為 9 美元，下跌超過 30%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19024.98元(美元．下同)，跌0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報1275.61元，跌0.74%；艾達幣報0.3484元，跌0.34%；瑞波幣報0.4499元，跌0.11%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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