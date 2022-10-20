金沙虧損擴大仍獲大行力撐 傳內地放寬入境隔離 濠賭股跌幅收窄

金沙中國(01928)控股股東Las Vegas Sands(LVS)公布金沙第三季業績，淨虧損擴大至4.72億美元，經調整物業EBITDA轉虧1.52億美元，股價今日(20日)一度急插逾半成，其他濠賭股亦受累急跌，不過金沙績後仍獲大行力撐，花旗更予目標價26元，加上午後傳出內地正探討放寬入境旅客隔離，且金沙近期受亞美娛樂向其追討逾百億美元困擾，股價已大幅調整，最終收市只跌逾1%。

(金沙中國網頁截圖)

金沙：上季EBITDA虧損1.52億美元 澳門經營環境仍困難重重

LVS公布季度財務表現，當中包括金沙截至今年9月底止第三季業績，根據美國公認會計原則期內淨收益總額為2.51億美元，按年下跌58.9%；淨虧損由上年同期4.23億美元增至期內4.72億美元；經調整物業EBITDA虧損1.52億美元，而上年同期經調整物業EBITDA為3200萬美元。



LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein指，澳門經營環境仍然困難重重；在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健。集團對澳門旅遊業的復甦及其長期增長前景充滿信心，集團在亞洲現有度假村組合將成為未來數年的理想增長平台，而對有機會就澳門博彩經營批給提交標書滿懷感謝，現正處公開競投方案的諮詢階段，故無法進一步評論。

花旗：EBITDA虧損勝預期 料最快走出疫情目標價26元

花旗發表研究報告指，金沙第三季EBITDA虧損1.52億美元，好過市場預期虧損1.75億美元。考慮到金沙經營5間賭場，營連規模龐大，加上市場博彩總收入極低，金沙於困難季度有效控制現金消耗，預期公司將成為最快及最有力走出疫情危機的賭場營運商之一，公司目前估值便宜，維持「買入」評級及目標價26元。



瑞銀則指，金沙第三季EBITDA虧損1.52億美元，經贏率調整後EBITDA虧損1.58億美元，雖較第二季虧損1.23億美元有所擴大，但表現好於市場及該行分別預測的EBITDA虧損1.75億及1.98億美元，主要由於更佳的中場收入，加上經營開支低過預期，維持「買入」評級，目標價23.7元。

富瑞：內地限制旅遊復甦時間未明 目標價降至18.5元



另富瑞指，金沙第三季EBITDA虧損大致符合該行預期，由於澳門重開政策仍取決於內地防疫政策。管理層預期強勁的中場賭收會推動復甦，惟相關時間未明，因內地政策持續限制海外旅遊。對澳門完全復甦看法仍然樂觀，但實際時間仍然不明確。

富瑞維持2022年澳門賭收回復至疫情前14%預測，但降低2023及24年賭收復甦預測，料回復至疫情前的41%及71%(原先估計為45%及73%)，分別為每日3.28億及5.68億澳門元。基於預測2023至24年平均物業EBITDA錄得盈利，以反映未來復甦，稍為下調金沙目標價8.4%，由20.2元降至18.5元，維持「買入」評級。

遭亞美娛樂興訟索償 高盛：不知情況演變惟提供吸納機會



其實，金沙股價近期已調整不少，事緣亞美娛樂早前去信澳門賭牌競投委員會，指現時正向金沙及其旗下威尼斯人追討119.2億美元賠償，若對方敗訴將會有破產風險，建議當局要求金沙旗下持牌公司出示擔保信，以確保有財務資源投牌，否則應取消其投牌資格。以台商郝哲生為首的亞美娛樂早年聲稱協助威尼斯人投牌，但因對方有違當初協議，故他先後在美國及澳門興訟追討賠償。

高盛指，投資者關注金沙捲入訴訟一事，該行亦不知情況將如何演變，但亞美娛樂在法院裁定敗訴後，計劃提出上訴。預計愈接近公布賭牌投標結果的最後階段，市場會出現更大波動，而近期調整提供了吸納機會，尤其是金沙及新濠博亞，賭牌情況明確和11月旅遊政策放寬為潛在積極催化劑。

匯證料明年取消旅遊限制 上調金沙銀娛目標價



另匯證指，澳門博彩總收入需逐漸恢復，因為疫情仍然不穩定，且當地旅行政策因地理位置而有不同，會影響旅行情緒。疫情前內地佔澳門中場博彩總收入的80%，考慮到內地與澳門之間的旅行條件將從明年第二季開始正常化，並料在明年取消旅遊限制，維持2023至24年的預測，繼續看好金沙，因為集團擁有較多酒店庫存和新物業，目標價由21.5上調至23元，亞美娛樂致澳門賭牌競投委員會的信函料不會影響其賭牌申請。另看好銀娛(00027)淨現金狀況和良好的業績紀錄，目標價由50元升至52.5元。

匯證補充指，澳門的團體旅遊和電子簽證恢復時間表尚未確定，且可能需要取決於旅遊情緒而逐步復甦，在需求的可持續復甦更加清晰之前，澳門博彩行業或會保持區間波動。即使在恢復跟團遊和電子簽證的情況下，澳門政府預計每日訪問量僅4萬人次。

據報內地正探討放寬入境旅客隔離至「2+5」



據《彭博》引述消息報道，內地正探討放寬對境外入境旅客實行的隔離限制措施，討論中的方案包括將防疫隔離措施從目前「7+3」(7天集中隔離及3天居家健康監測)縮短至「2+5」。方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案，但目前尚不清楚對於居家隔離期間將有哪些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。報道引述其中一位知情人士指，計劃仍存有變數，並有待高層首肯。





金沙收市跌1.44%報15.08元，最多跌7.58%低見14.14元；銀娛則跌1.71%報40.25元，最多跌3.3%至39.6元；美高梅(02282)跌0.83%報3.63元，最多跌4.64%至3.49元；永利澳門(01128)跌3.42%報3.67元，最多插7.89%至3.5元；新濠(00200)跌4.38%報4.58元，最多挫8.35%至4.39元；澳博(00880)無升跌報2.53元，曾跌3.56%至2.44元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看