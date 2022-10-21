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卓慧思請辭英鎊彈唔起　匯控績前股價靠穩

21/10/2022

　　英國首相卓慧思昨日(20日)宣布請辭，英鎊一度走強惟其後回落，終場小幅走貶，看來新任首相人選未定，英國政局動盪下投資者都趨向謹慎，再加上英國消費者物價指數(CPI)回升，恐陷入更嚴重經濟衰退，英鎊難大幅反彈，兩間英資銀行匯控(00005)及渣打(02888)今日(21日)股價同樣變化不大，其中匯控將於下周公布上季業績，值得留意。

 

 (Shutterstock)

 

英鎊曾走強兌美元1.12見支持　新首相最快下周一誕生


　　卓慧思因「迷你預算」混亂、經濟動盪和數周的政治內鬥而陷入困境，最終宣布請辭，在任僅44天，成為英國有史以來最「短命」首相。消息傳出後英鎊走強，兌美元一度高見1.1336，其後回落終場小幅貶值，但在1.12水平見支持，今早維持在1.1220水平上落。Vanda Research全球總經策略師Viraj Patel認為，卓慧思請辭起初可能會消除市場上的不確定性溢價，但最終仍取決於誰來接任，英國需要一個堅定的領導者。另美元仍顯強勢，美匯指數微跌0.038%收報112.85。

 

　　英國新首相預計一周內選出。執政保守黨表示，新黨魁參選人的提名由周四(20日)晚開始，直到下周一(24日)結束。若屆時只有一位角逐黨魁的人達到100位黨內國會議員支持的門檻，將自動成為新一任首相，意味最快下周一誕生新首相。外電報道，現任財相侯俊偉表明不會參選，前財相辛偉誠及下議院領袖莫佩琳可能捲土重來，另有傳在7月因連串醜聞請辭的前首相約翰遜也有意再次執政。值得一提，如保守黨議員不能就未來首相人選達成一致，有可能舉行大選，惟根據上周末發布的民意調查，如現在舉行大選，工黨將獲得411個席位，而保守黨只有137個席位。

 

英CPI再衝高料11月加息0.75厘　高盛料英陷更嚴重衰退


　　另方面，英國周三(19日)公布9月CPI按年升10.1%，較8月的9.9%回升，再創40年最大升幅，強化市場對英倫銀行在11月加息75個基點的預期。凱投宏觀(Capital Economics)首席英國經濟學家保羅．戴爾斯指，9月CPI數據體現英國經濟疲軟、潛在通脹壓力仍高的風險。高盛分析師預計英國將出現更嚴重衰退，對其2023年增長預測從-0.4%下調至-1%。

 

券商料匯控上季少賺15至64%　受累經濟不明朗英鎊貶值等


　　另方面，匯控將於下周二(25日)公布第三季業績，受到市場疲弱拖累非利息收入表現，抵銷了利息收入增長的正面影響，加上全球經濟不明朗令撥備增加、英鎊兌美元匯價貶值等因素拖累下，綜合券商預測，匯控列帳基準除稅前利潤料介乎19.5億至45.82億美元，按年減少15.2%至63.9%；經調整除稅前利潤介乎57.82億至58.67億美元，按年跌2.2%至3.6%。市場將關注匯控管理層給予最新業務指引，包括淨息差、資本水平目標、英國業務及英鎊匯價影響的指引。


　　高盛料匯控業績將勝市場預期，受惠淨息差及淨利息收入強勁，料其第三季淨利息收入按年升25%(按季升11%)至82.53億美元，受淨息差擴闊19點子推動，反映貨幣市場內港元、美元及英鎊利息急升。花旗則料匯控第三季止普通股權一級資本率為13.4%，按季跌20點子，而英鎊兌美元匯價於今年第三季貶值約8%，料匯兌因素將影響匯控旗下英國業務收益表現。

 

(資料圖片)

 

花旗：雖利率上升惟憂經濟衰退　降港銀目標價首選中銀香港

 

　　另外，花旗早前發表報告指，雖然利率上升，但因憂慮經濟衰退，港銀股價已由今年6月高位回調，惟非常強勁的淨息差擴張及相對有韌性的資產質素，估計可帶來一些紓緩及反彈，特別是近期的沽售令估值再次變得吸引。由於盈利表現強韌，中銀香港(02388)繼續為行業首選，評級維持「買入」，但目標價由32.7元下調至30.5元。而匯控評級同樣維持「買入」，目標價由66.3元降至56.6元，若投資者對英國巨集觀風險的憂慮消退，匯控會有吸引力。渣打目標價則由70元調低至51.3元，評級維持「中性」。


　　摩根士丹利則於本周初發表報告指，匯控及渣打近期股價調整，短期估值更有吸引力，同時料第三季有強勁的淨息差表現，料未來15天股價跑贏同業，發生機率約70%至80%，分別予目標價59.8元及69.3元，均予「增持」評級。


　　匯控半日跌0.12%收報41.75元，渣打跌0.2%報49.2元，中銀香港跌0.76%報26.25元，恒生(00011)跌1.26%報117.9元，東亞(00023)跌0.36%報8.26元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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