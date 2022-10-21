  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》專家指博個股不如博大市 中移動調整後再入亦未遲

21/10/2022

　　恒生指數半日收報16252，跌28點或0.17%，主板成交500.03億元。恒生中國企業指數報5524，升12點或0.23%。恒生科技指數報3129，升8點或0.27%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報235.2元，升2.8元或1.2%，成交33.55億元;阿里巴巴-SW收報70.4元，升0.5元或0.72%，成交19.35億元;美團收報141.8元，升1元或0.71%，成交12.27億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(中國移動網頁截圖)

 

李偉傑：預期第四季更多資金部署好倉

 

　　恒指昨日險守16000點後，今日走勢靠穩，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，預期恒指見過17年低位會出現更明顯的好淡爭持，美元強勢亦令港股反彈乏力，但近日二十大開始釋出更多正面消息，市場期待之後會有更具體於不同層面的扶持措施出台。他提到近期市況偏淡，但昨日開始有好消息後大市亦願意反彈，可見市場一直等待消息支持入市。


　　他又提到，現時個別大型股份仍有大股東減持，他個人反而認為現時要博不如博指數，一來港股低殘，但未來半年至九個月仍維持低殘的機會較細；他又預期全球通脹有望見頂，預期第四季會有更多好友入市，現於16000點附近值得吸納。

 

中移動未持貨可48元附近部署


　　中移動(00941)公布首三季業績，首三季多賺13%至985億人民幣，每股盈利4.62人民幣，但增長較中期放緩，股價今日略為回落。李偉傑指中移動一直跑贏港股，防守性強且市盈率及息率都吸引，但有一問題是股價未調整過，故現時業績未算太理想下，市場有可能趁勢出貨或轉貨，建議未持貨者可待股價進一步回落至48元附近再考慮。

 

中移動首三季純利按年升13%，股價早段曾高見49.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中電信首三季純利按年升5%，股價今早微跌。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

141.800

異動股

00700

騰訊控股

235.200

異動股

02331

李寧

49.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.800
  • 00700 騰訊控股
  • 235.200
  • 02331 李寧
  • 49.350
  • 02269 藥明生物
  • 42.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 91.600
股份推介
  • 00881 中升控股
  • 35.250
  • 目標︰$39.10
  • 00285 比亞迪電子
  • 19.960
  • 目標︰$26.20
  • 01475 日清食品
  • 6.380
  • 目標︰$8.00
  • 01186 中國鐵建
  • 4.130
  • 目標︰$4.89
  • 00570 中國中藥
  • 3.200
  • 目標︰$3.75
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 235.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.400
  • 02800 盈富基金
  • 16.910
  • 00005 滙豐控股
  • 41.750
  • 00388 香港交易所
  • 252.600
報章貼士
  • 00293 國泰航空
  • 7.570
  • 目標︰$9.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 4.920
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 47.750
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2022 11:15  李家超回應堆填區建公屋提議：要考慮是否適合讓人留宿

21/10/2022 09:59  《Ａ股焦點》中證監允許地產收益不超10%企業融資，內房股上揚

21/10/2022 08:26  【二十大】潘功勝:實施好穩健貨幣政策，保持人民幣匯率合理均衡

21/10/2022 07:50  《匯市走勢》日圓穿150再創32年低，卓慧思請辭鎊匯先升後回

21/10/2022 07:50  《華爾街內望》美股三大指數先升後跌，道指守穩3萬點關

21/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒７億元，買騰訊沽盈富

21/10/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】大摩維持看好中移動中電信，快手李寧遭大行削目標

21/10/2022 11:42  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９４，美元兌人幣漲報７﹒２４７５

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：市弱要選優質股　吼實跌完識彈股份！
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】跌市要買防守股？大行點睇中移動中電信？一click就知道
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，比特幣維持19000美元水平
品味生活
生活
人氣文章

廣告背後．袁靜

47歲仍狀態大勇？林志玲首次自導自演滴雞精廣告，獲網民大讚逆齡生長
人氣文章

時事要聞

5年建3萬伙簡約公屋 等上樓即縮至4年半 被指似過渡屋
人氣文章

健康解「迷」

狂飲咖啡提神？小心咖啡因超標、成癮，仲會精神焦慮、失眠！日飲上限幾多杯？
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

一談及未來，他總是沉默不語：當他的人生計劃沒有你……
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性愛本屬輕鬆和愉快，為何變成一場要小心翼翼扮演、需要隱藏的閃避遊戲？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港樂壇歷史興衰更替：從側面窺全貌，欣賞歌手及組合貢獻，冷門偏峰更優質
健康好人生 Health Channel
人氣文章
著鞋唔著襪，易生灰甲、患腳癬兼腳臭！糖尿腳破損易潰瘍
人氣文章
本港12萬人患青光眼！1/7患者因而失明！SLT激光有效減眼壓，治療效果顯著、安全！
人氣文章
從《野人老師》看真正共融學習！小孩點對待特殊學習需要同學？取決於老師一句話！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 12:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 12:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2022 12:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2022 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning21/10/2022
溫鋼城：市弱要選優質股　吼實跌完識彈股份！
人氣文章大行報告21/10/2022
【大行炒D乜】跌市要買防守股？大行點睇中移動中電信？一click就知道
人氣文章財經熱話21/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，比特幣維持19000美元水平
人氣文章香港要聞20/10/2022
【施政報告】陳茂波：今年內設立「引進重點企業辦公室」招人才
人氣文章香港政情20/10/2022
【施政報告】鄧炳強：積極推展基本法23條立法　確保實切可行
人氣文章中國故事20/10/2022
《神州經脈》傳內地縮檢疫期　LPR維持不變　滬指續跌外資再走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金