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《午市前瞻》專家指恒指短期料續尋底 長汽反彈現價可否買入

24/10/2022

　　恒生指數半日收報15401，跌809點或4.99%，主板成交814.53億元。恒生中國企業指數報5206，跌310點或5.63%。恒生科技指數報2894，跌206點或6.66%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報213.4元，跌19.4元或8.33%，成交101.74億元;阿里巴巴-SW收報62.8元，跌6.8元或9.77%，成交62.31億元;美團收報125.4元，跌16.2元或11.44%，成交54.84億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(長城汽車網頁截圖)

 

曾永堅：中概股再有暗湧拖累港股


　　「二十大」過後，港股今日開市繼續下跌。恒指低開316點，報15894，早段跌幅曾擴大至逾800點，跌至逾12年以來的低位。


　　椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國納斯達克據報已停止至少4家小型中國企業的首次公開發行(IPO)準備工作，同時對這類企業掛牌上市後的股價短暫飆升進行調查，令市場憂慮美國加強對投資中概股的限制。


　　他續指，市場對「二十大」後將有新一屆的管治班子未來的方針不明，9月份社會消費品零售增長亦遜於預期，導致市場出現較不理性的沽貨。他強調，若然市場對中概股的前景未明，仍醞釀不安情緒，恒指跌穿15000關只是時間問題，短期料繼續尋底格局。


長汽趁反彈應離場


　　長城汽車(02333)(滬:601633)宣布，今年第三季純利25.6億元人民幣，按年升80.74%，每股基本收益0.28元，營業收入373.5億元，按年升29.36%。長汽股價今日早段逆市上升，曾漲近7%。


　　曾永堅指出，長汽第三季純利大幅上升，主要因為在個別車型的盈利能力提高，銷售的車輛正向著高價市場邁進。然而，他提到長汽的股價與公司盈利表現不成正比，內地消費力疲弱、芯片供應的憂慮等因素，均令汽車股生產及銷售不利，長汽難免會受到影響。


　　他認為，長汽今日有純利按年急升支持，但股價早段未能大漲，反映市場入市意欲不強，暫時仍受制於20天線，基本面又未有改善，短炒值博率不高，建議投資者趁反彈離場。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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