《午市前瞻》專家指恒指或試萬三點 匯控未跌穿39.8仍可持有

恒生指數半日收報15313，升132點或0.87%，主板成交849.67億元。恒生中國企業指數報5205，升90點或1.78%。恒生科技指數報2912，升110點或3.95%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報210.8元，升4.6元或2.23%，成交93.27億元;美團收報124.5元，升3.9元或3.23%，成交61.41億元;阿里巴巴-SW收報64.55元，升2.9元或4.7%，成交33.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(資料圖片)

溫鋼城：港股未知何時見底



港股上日大跌1030點後，今早繼續受壓，高開61點後隨即回落，並一度失守15000關。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前港股由市場氣氛主導，並不著重企業基本面。他坦言，即使估值已跌至較低水平，但面對外圍較複雜的環境，港股未知何時見底。他又指，中美角力持續，若然雙方維持僵局，將影響港股走勢。他預料港股會繼續尋底格局，進一步下試13000。



滙控目標44元



滙控(00005)今日將公布季度業績，股價今早表現一般。溫鋼城表示，美國部分存貸銀行的業績符合市場預期，滙控本身手持不少現金，估計季度盈利會符合預期，而派息方面相信是市場另一關注點。部署方面，他指滙控近兩日股價並無跟隨大市大幅受挫，在40元附近見到支持，未跌穿39.8元仍可持有，目標44元。



相比滙控，溫鋼城較不看好另一國際銀行股渣打(02888)。他認為，渣打在英國的業務貢獻較少，新興市場業務的佔比頗大，由於近期環球股市走勢較波動，對渣打並非好事，走勢亦較滙控弱。他預期，渣打短期難現較大上升動力，估計在45至50元上落。

匯豐連日守穩10天線後進一步攀升，今早曾高見43.1元。(經濟通HV2報價系統截圖)

渣打近日維持在48元以上震盪，今早曾高見49.7元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看