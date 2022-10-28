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【虛幣世界】比特幣平穩維持兩萬美元，狗狗幣大漲

28/10/2022

　　隨著美國科技股回吐，比特幣亦跟隨輕微下挫，但仍維持兩萬美元的位置，以太幣則平穩維持約1550美元水平；另一方面，美國官方公報第三季GDP初值季增2.6%，較預期的2.4%高，扭轉前兩季下跌的情況，而個人消費在第三季攀升1.4%，表現較經濟專家預期的1%高。


　　隨著Tesla創辦人馬斯克以440億美元收購社交媒體平台Twitter，目前接近完成之際，狗狗幣(DOGE)繼續飆升，在過去24小時內上漲超過11%。其他主要的山寨幣榮辱互見，部分跌幅較為顯著，ADA和CRO均下跌約2%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20293.83元(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1518.28元，升0.28%；艾達幣報0.3850元，跌0.88%；瑞波幣報0.4646元，升0.67%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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