《午市前瞻》專家料恒指有機會再跌千點 中海油短炒長揸都值博

恒生指數半日收報15069，跌358點或2.32%，主板成交598.09億元。恒生中國企業指數報5092，跌150點或2.87%。恒生科技指數報2877，跌111點或3.72%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)及美團(03690);騰訊控股收報202.6元，跌10.6元或4.97%，成交36.38億元;藥明生物收報39.35元，跌0.4元或1.01%，成交24.1億元;美團收報124.1元，跌7.7元或5.84%，成交23.16億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報62.2元，跌2.65元或4.09%，成交16.15億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(中海油網頁截圖)

張智威：未必見12000但跌浪仍未完



恒指本周於15000點上整固，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前難保15000不會再穿，自從恒指跌穿16100重要支持位後，便大有機會面臨持續探底。現時通脹、加息等外圍利淡因素，疊加中國受清零等措施打擊經濟，恒指有機會再出現大跌千點畫面。



張智威補充，恒指未必如大摩所言會見12000點，但跌勢暫難扭轉，至於會跌至何處才見底，他指仍然難講，未來要觀望中央的救市措施能對市場有多大利好作用，建議投資者或可多持現金。



中海油攻守皆宜



儘管如此，油價下跌多時，但港股三桶油抗跌力強，息率亦高，市況慘淡下，張智威直言油股為熊市下較吸引的類別。他提到，美國已宣布當油價接近80元時便會適時補充戰略石油儲備，變相油價難以再大跌，相對油股亦會有支持。而三桶油息率吸引，為現時選擇不多的仍值得入手的股份。他指中海油(00883)最新業績非常對辦，建議短炒者在9.75元吼入，10元以上沽出，但「好息之徒」亦可繼續持有，進可攻退可守。

中海油第三季純利大增89%，股價今早迫近10元關口。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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