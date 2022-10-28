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《車神駕到》比亞迪受市況拖累創7個月新低 惟165元不容有失

28/10/2022

 　　二十大閉幕後港股進一步向下調整，先有周一（24日）急跌千點，之後恒指步入整固期，兩度試穿15000點心理關口。期結日加上業績期，今日恒指跌幅一路擴大至跌超過500點並再度失守15000點。今日收市後公布業績的比亞迪(01211)隨市況擴大跌幅，盤中再創超過7個月新低，逼近今年3月低位約164元水平。

 

(比亞迪網頁截圖)


　　比亞迪早前發布盈喜，預期截至9月30日止第三季度純利介乎55億至59億人民幣，按年升3.34至3.65倍，每股盈利1.89至2.03人民幣；前三季度純利介乎91億至95億人民幣，按年升2.72至2.89倍，每股盈利3.13至3.27人民幣。


北水資金積極撈底

 

　　受股神巴菲特減持影響，比亞迪股價自8月底跌穿牛熊線後持續探底，以現價計已完全回吐自3月15日以來升幅。比亞迪最新公布的盈喜亦符合市場預期，但本周卻藉市況調整進一步試底。但據《經濟通HV2報價系統》顯示，比亞迪過去3個交易日均錄得淨買入，分別為2.99億元、6.07億元及2.17億元，過去5日平均主動買沽比率為56比44，散戶、中戶及大戶5日平均主動買盤比率分別為56、60及52，顯示不同規模資金都有出動撈貨。
　　此外，過去3日滬市北水券商中國投資信息都為比亞迪頭三位最大淨被動買入券商之一，3日分別淨買入5685萬元、3994萬元及4191萬元，顯示北水於比亞迪股價尋底期間維持樂觀。


價殘如此實在誇張

 

　　儘管股神減持因素一直困擾比亞迪，但比亞迪每月交付量強勁，比起造車新勢力「蔚小理」呈更穩定表現，盈喜亦正好反映比亞迪作為新能源車龍頭實力，故股價跌至如此低殘亦實在誇張。

 

　　比亞迪現價已跌穿170元水平，接近3月低位164.8至165元，目前165元位置非常關鍵，若進一步失守將要再下試2021年5月低位約138元水平。但即使165元大關勉強守住，亦需要消息面配合，如政策面上延長免徵新能源車購置稅，以至加大購車補貼等等重大利好消息才能帶動向上修復。

 

比亞迪已跌穿170元水平，165元後市關鍵。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

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