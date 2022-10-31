  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】10月份比特幣轉漲，惟分析師仍建議保守看待

31/10/2022

　　來到十月份加密貨幣的最後交易日，目前比特幣整個月反彈了約6%，是自7月以來第一個月份出現整月升幅。不過有分析指，早前比特幣升穿兩萬美元，某程度是因為交易員「清算淡友」的操作，分析相信目前比特幣走勢仍處於模糊階段，建議投資者仍保守看待為妙。

 


　　另外，市場關注10月份美國就業報告，經濟學家估計新增就業崗位約19.5萬個，比起上月26.3萬增速有所放緩，但仍算保持強勁步伐，而強勁的增長則令美聯儲維持鷹派加息的最有力支持。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20552.33(美元．下同)，跌0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報1585.09元，跌0.34%；艾達幣報0.4042元，跌0.37%；瑞波幣報0.4567元，跌0.33%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00960

龍湖集團

10.000

異動股

00700

騰訊控股

206.000

異動股

02269

藥明生物

36.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 10.220
  • 00700 騰訊控股
  • 207.600
  • 02269 藥明生物
  • 36.650
  • 00688 中國海外發展
  • 15.160
  • 01211 比亞迪股份
  • 174.500
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.760
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.180
  • 目標︰$7.00
  • 01839 中集車輛
  • 5.020
  • 目標︰$6.00
  • 06055 中煙香港
  • 7.720
  • 目標︰$9.14
  • 03899 中集安瑞科
  • 7.760
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 207.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 62.700
  • 01211 比亞迪股份
  • 174.500
  • 00388 香港交易所
  • 213.000
  • 02800 盈富基金
  • 15.000
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 9.160
  • 目標︰$10.00
  • 00598 中國外運
  • 1.940
  • 目標︰$2.45
  • 00753 中國國航
  • 5.670
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2022 09:43  《異動股》龍湖(960)跌幅擴大，曾瀉逾44%創5年半新低

31/10/2022 09:36  【聚焦數據】10月官方製造業PMI跌至49.2%，大幅低預期

31/10/2022 09:23  【國際要聞】首爾萬聖節人踩人已造成154人死亡，南韓全國哀悼

31/10/2022 08:59  港交所(00388)恢復恒指期貨產品的市場波動調節機制

31/10/2022 08:13  【國際要聞】巴西政壇變天，左翼前總統盧拉險勝現任總統博索納羅

31/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒８億元，買藥明沽快手

31/10/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】花旗劈小鵬８８％目標至１２﹒４２，評級降至賣出

31/10/2022 09:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９３，美元兌人幣軟報７﹒２５２５

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】10月份比特幣轉漲，惟分析師仍建議保守看待
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》IMF降中國經濟增長預測　滬綜指周插4%至半年低
人氣文章

新聞>財經熱話

《車神駕到》比亞迪受市況拖累創7個月新低 惟165元不容有失
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

《施政報告》倡採組裝合成建築法建「簡約公屋」！最早用於郵輪建設？香港礙於政策難推動？
人氣文章

經濟不停學

《經濟不停學》「中性利率」及其作用
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

《施政報告》倡採組裝合成建築法建「簡約公屋」！最早用於郵輪建設？香港礙於政策難推動？
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室的換妻遊戲：與其隨便找陌生人，朋友老公更有保障？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

英式拍賣、荷蘭式拍賣見得多，中式拍賣你又見識過嗎？曾於內地炒熱的超寫實肖像畫，你看不看好？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本開關了！松本清旗艦店仍有吸引力嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疲倦狀況下夜跑，大大增加受傷風險！雷Sir：跑步前一晚要瞓得足，勿靠咖啡因死頂
人氣文章
十月份鬼怪特別活躍，南瓜份外香甜！萬聖節素食譜：薑汁南瓜淮山濃湯
人氣文章
逾60歲人士每3人就有1個「生骨刺」！骨關節炎影響所有年齡層？好發部位有哪些？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 10:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 10:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2022 10:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2022 10:04
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/10/2022
【虛幣世界】10月份比特幣轉漲，惟分析師仍建議保守看待
人氣文章中國故事28/10/2022
《神州經脈》IMF降中國經濟增長預測　滬綜指周插4%至半年低
人氣文章財經熱話28/10/2022
《車神駕到》比亞迪受市況拖累創7個月新低 惟165元不容有失
人氣文章FOCUS28/10/2022
【FOCUS】美GDP金玉其外　消費、樓市齊凍
人氣文章財經熱話28/10/2022
【加息步伐】11月加息四分三厘無懸念　12月又點睇？
人氣文章開市Good Morning28/10/2022
溫鋼城：恒指恐下試12200　視乎企業盈利表現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金