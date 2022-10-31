【虛幣世界】10月份比特幣轉漲，惟分析師仍建議保守看待

來到十月份加密貨幣的最後交易日，目前比特幣整個月反彈了約6%，是自7月以來第一個月份出現整月升幅。不過有分析指，早前比特幣升穿兩萬美元，某程度是因為交易員「清算淡友」的操作，分析相信目前比特幣走勢仍處於模糊階段，建議投資者仍保守看待為妙。



另外，市場關注10月份美國就業報告，經濟學家估計新增就業崗位約19.5萬個，比起上月26.3萬增速有所放緩，但仍算保持強勁步伐，而強勁的增長則令美聯儲維持鷹派加息的最有力支持。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20552.33(美元．下同)，跌0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報1585.09元，跌0.34%；艾達幣報0.4042元，跌0.37%；瑞波幣報0.4567元，跌0.33%。



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