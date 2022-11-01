《午市前瞻》反彈先看10天線 龍湖穩健惟政策未明暫勿沾手手

恒生指數半日收報15033，升346點或2.36%，主板成交652.43億元。恒生中國企業指數報5049，升110點或2.24%。恒生科技指數報2953，升101點或3.55%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報216.2元，升10.6元或5.16%，成交74.64億元;美團收報133.4元，升8.6元或6.89%，成交30.92億元;阿里巴巴-SW收報63.95元，升2.5元或4.07%，成交24.09億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(龍湖網頁截圖)

曾永堅：起碼企穩10天線



11月首個交易日恒指有資金流入，上午最多曾大彈超過600點，重上15000水平。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指自6月高位22449開始跌浪以來，一直都受制於10天線，故即使今日再有反彈並重上15000點，起碼亦要進一步企穩10天線才能初步確認有反彈趨勢，否則都未能改寫低處未算低的下行走勢。



目前市場觀望中美因素，曾永堅提到，美國方面儘管市場早已預期兩日後的議息結果將維持加息0.75厘，但關注聯儲局會後聲明會否出現下個月開始減慢加息步伐言論。他又指影響美國通脹一大因素的房屋開支亦有增長放緩趨勢，預期美國通脹將減慢增長，於高位徘徊甚至輕微下降，加強12月減慢加息預期，相對有利市場風險胃納。然而，近期中國疫情有反彈趨勢，清零政策令市場擔心狼礙經濟發展，加上內房危機猶在，變相亦不利港股。



現時已錯過龍湖撈底最佳時機



有「最穩健民營內房」之稱的龍湖(00960)，昨日公布創辦人吳亞軍已辭任執董、主席及授權代表，並退任為戰略發展顧問，引發市場無限猜測，拖累股價一度暴瀉44%。曾永堅指在多間民營內房業績大倒退下，龍湖成功維持輕微增長屬難得，引證其優良的銷售、執行與財務狀況。他提到，龍湖大跌只能歸因於創辦人在不合適的時候告退，而其中亦有可能涉及二十大過後政策未明，暫不宜沾手。



曾永堅亦指出，現時市場對民營房企的判斷很大程度來自其重要人物的執行能力，吳亞軍治下龍湖成績彪炳，現時引退令市場擔心掌舵人更迭後能否延續現時成功的管理模式，故亦是引發大拋售的一大關鍵。



龍湖昨日曾低見7.26元，收市前跌幅已收窄至23%，曾永堅指下排除已有資金大舉撈底，投資者可以入手博反彈，但強調目前已錯過最佳時刻。另外雖然龍湖業績良好又穩健，現價估值亦吸引，但涉及政治因素後並不建議投資者貿然撈底。

龍湖昨天暴跌後回穩，今早最多反彈逾5%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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