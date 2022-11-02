【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，市場聚焦聯儲局方向

隔晚美股輕微下跌，而加密貨幣走勢靠穩，市場聚焦聯儲局去向，分析指目前經濟仍未見底，市場仍需審視聯邦利率去到3至4厘的反應，不過一些經濟學家警告，假如聯邦利率轉鴿，即令美元走勢相對疲弱，反而會推高進入價格並令通脹持續。



其他山寨幣方面，狗狗幣 (DOGE) 是10月份漲幅最大的股票，當時其價格翻了一番，但目前下跌約0.5%。另外，Uniswap代幣升幅超越比特幣，Uniswap 是一個在以太坊區塊鏈上運行的去中心化加密貨幣交易所（DEX） 其原生代幣 UNI 最近在過去24小時內上漲了 5.1%，在過去一周內上漲了 10% 以上。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20480.84(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1581.00元，升0.16%；艾達幣報0.3989元，跌0.57%；瑞波幣報0.4634元，跌0.02%。



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