  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指能否突破20天線成關鍵 小鵬現時不宜撈底

02/11/2022

　　恒生指數半日收報15724，升268點或1.74%，主板成交761.84億元。恒生中國企業指數報5310，升101點或1.95%。恒生科技指數報3127，升51點或1.69%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及友邦保險(01299);騰訊控股收報229元，升1.6元或0.7%，成交56.37億元;美團收報144.2元，升4.6元或3.3%，成交38.13億元;友邦保險收報64.5元，升1.1元或1.74%，成交27.83億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報66.5元，升0.4元或0.61%，成交20.34億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(小鵬汽車網頁截圖)

 

溫鋼城：美國就業數據重要


　　恒指上日反彈768點，重上15000關口，今早雖然低開65點，但臨近早市完結前回升，恒指一度升逾300點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股上日升幅顯著，可能與有消息傳出放寬「動態清零」的傳聞有關，加上香港正舉行金融峰會，上日北水淨流入逾70億元，相信有內地資金大手撐市。


　　他指出，恒指暫時在10天線之上，而20天線將是港股接下來的關鍵位置，因為自9月開始升至20天線附近都有回調，反映20天線的阻力不少。港股若然未能突破此移動平均線，走勢上料繼續疲弱。


　　美國聯儲局即將一連兩日議息，溫鋼城預期今個月加息75基點的機會較大，又指不斷上升的工資導致美國通脹居高不下，未來聯儲局會否放慢加息步伐，需視乎本周公布的每單位勞工時薪數據。


市場仍未有信心買入小鵬


　　小鵬(09868)公布，在10月共交付5101輛智能電動車，比去年同期減少約49.68%，而今年首10個月累計交付約10.37萬輛，同比增長56%。股價今日低開7.83%，之後跌幅稍為收窄。


　　溫鋼城表示，小鵬長期受電池及芯片供應不足的問題困擾，令到汽車出貨受到影響，亦拖累按年及按月的交付數字，加上公司仍未扭虧為盈，即使股價由去年12月高位220元回落，估值已跌得低殘，但市場仍未有信心買入。


　　他又指，小鵬股價持續下跌，雖然近幾個交易日在25元附近跌勢稍為喘定，但在10天線仍有較大阻力，整體走勢未見好轉，不建議投資者現階段買入。他認為，小鵬按年及按月汽車交付量需要回升，股價表現才會改善。

 

小鵬汽車仍處6月下旬以來的跌浪，今早曾跌近9%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

144.200

異動股

00700

騰訊控股

229.000

異動股

02269

藥明生物

39.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 00700 騰訊控股
  • 229.000
  • 02269 藥明生物
  • 39.550
  • 01299 友邦保險
  • 64.500
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.430
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.440
  • 目標︰$4.48
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.990
  • 目標︰$6.00
  • 00819 天能動力
  • 8.140
  • 目標︰$8.47
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.830
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.550
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 229.000
  • 00005 滙豐控股
  • 41.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 02800 盈富基金
  • 15.800
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 17.040
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.720
  • 目標︰$3.30
  • 02359 藥明康德
  • 71.500
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/11/2022 12:05  恒指半日高收268點報15724，科指高收51點報3127

02/11/2022 11:42  天文台:會在下午1時40分或之前發出八號信號

02/11/2022 09:27  【人行操作】人行180億逆回購利率持平，淨回籠2620億

02/11/2022 09:48  【金融峰會】李家超:香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

02/11/2022 10:15  【金融峰會】易綱:人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸

02/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒３７億元，買騰訊沽恒生國企

02/11/2022 08:22  【大行炒Ｄ乜】大和降小米至９﹒５元，摩通下調多隻能源股目標

02/11/2022 12:01  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣跌報７﹒２６７９

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指能否突破20天線成關鍵 小鵬現時不宜撈底
人氣文章

新聞>香港要聞

【金融峰會】余偉文：香港開始復常　將為環球金融機構提供機遇
人氣文章

新聞>香港要聞

【金融峰會】李家超：香港最壞時間已過去　連接內地與世界優勢無可取代
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

比天文台更準確？怕醜草合攏慢＝快下雨？颱風草預告打風次數？快認識8種能預測天氣的「植物界氣象員」！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

勁過QE的MMT
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數碼港創業投資論壇促成逾300場融資配對！如何營造良好營商環境？先要引導社會增進「這個」共識！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Digital Art Fair Xperience：「16：9」是新媒體藝術家的大命題？如何突破數碼藝術的固有框架？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本開關了！松本清旗艦店仍有吸引力嗎？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

「我不要也不給別人！」好姊妹搭上自己的前度？心裏明白要大方，但除了妒忌，還是妒忌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
核酸檢測｜自費檢測今日起設「標準」及「特快」兩級制收費！須持安心出行「檢測登記碼」方可免費做檢測？邊類人可獲豁免？（附預約連結）
人氣文章
最新數據｜10大香港常見癌症排行出爐！肺癌蟬聯第一！癌症確診中位數係幾多歲？幾多歲男性最易患大腸癌？（附詳細數據）
人氣文章
膽汁反流入胃，可引發胃癌？3類人屬高危！浸大研發「隱丹參酮」預計有助預防治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 12:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 12:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 12:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/11/2022 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/11/2022
《午市前瞻》恒指能否突破20天線成關鍵 小鵬現時不宜撈底
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】余偉文：香港開始復常　將為環球金融機構提供機遇
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】李家超：香港最壞時間已過去　連接內地與世界優勢無可取代
人氣文章專訪02/11/2022
【專訪】澳新楊宇霆：明年環球衰退風險高　動態清零制約內循環（有片）
人氣文章大行報告02/11/2022
【大行炒D乜】摩通點評電力燃氣股　匯證野村叫Buy友邦惟麥格理削目標價
人氣文章開市Good Morning02/11/2022
熊麗萍：新能源車銷量視乎新車型　小鵬G9難挽回信心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金