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《股語有云》資金流入醫療板塊　石藥京東健康候低收集

02/11/2022

　　本欄今日起逢周一及周三同大家見面，添力在此先祝各位股民長炒長有，袋袋平安。


　　執筆時「尼格」襲港，三號強風信號生效，相信唔少打工仔如添力一樣，尋晚諗住今日(2日)可以在家工作或多一日「風假」，點知俾天文台打亂陣腳，都唔怪得曬天文台嘅，天有不測之風雲嘛！

 

（資料圖片）


　　言歸正傳，根據經濟通HV2報價系統，過去五日及過去一個月，資金大舉流入醫療保健板塊，五日有逾31億元淨流入，一個月淨流入更達127億元，首兩位分別為石藥集團(01093)及京東健康(06618)。

現圓底回升格局

　　兩者之中，添力更喜歡京東健康，京東健康有阿媽京東集團(09618)做佢堅強後盾，主業包括在線零售藥房，提供嘅產品包括藥品、醫療用品及設備，以及健康及保健產品等，並採用自營、線上平台，以及全渠道服務等模式營運；京東健康截至今年6月底止半年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利2.24億元人民幣；整體毛利上升33.5%至逾44億元人民幣。

 

經濟通HV2報價系統截圖


　　除咗資金流入之外，走勢方面，京東健康日線圖顯示，已連續現三支陽燭，執筆時股價已突破50天線，10天線剛升越20天線，出現黃金交叉利好信號，走勢呈圓底回升格局，守穩50天線不妨買入，首站看100天線(現約54.6元)，上越250天線則有望挑戰80元，跌穿44.5元止蝕。


　　石藥方面，執筆時股價已飆升上9.88元水平，不妨待回落至8.6元邊收集。

 

撰文: 古添力

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